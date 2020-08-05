İOKBS bursluluk sınav tarihi merakla sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eylül ayı için geri sayım başlamışken İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı(İOKBS) sınavının yapılacağı tarih merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın yapılacağı tarih duyurulmuştu. Peki, bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada, "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.