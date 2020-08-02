2020 -2021 eğitim döneminde üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversitelerde okuyan milyonlarca öğrenci YÖK'ten gelecek olan açıklamaya kilitlenmiş durumda. Bu anlamda üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversiteler online, uzaktan mı olacak? Soruları oldukça merak ediliyor. Bilindiği gibi Koronavirüs tedbirleri kapsamında bahar dönemi tüm üniversitelerde uzaktan eğitim şeklinde yapıldı. Detaylar takvim.com.tr'de
2020-2021 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
2020-2021 eğitim öğretim döneminde üniversitelerin hangi tarihte açılacağı henüz açıklanmadı. YÖK tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
YÖK: ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN ÖĞRETİMLE VERİLEBİLECEK DERS ORANI YÜKSELTİLDİ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (KovidKovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtti.
Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi.
Saraç, bu durumun, dijital imkanların kullanılması yolunda güçlü iradeye sahip kurumların bile yönlendirme, destek ve teşviğe ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızı, önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek."