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    • 29.07.2020 14:26
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    Son dakika: ile 2020 DGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı

    Son dakika haberine göre, Ölçme, Seçme ve : 2020-DGS sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl düzenlenmekte olan sınav 9 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

    ÖSYM'den flaş DGS açıklaması: Erişime açıldı

    Ölçme, Seçme ve (), Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.


    ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir" denildi.

    Açıklamada ayrıca, adayların sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağına dikkat çekildi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, adaylara başarılar diledi.

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