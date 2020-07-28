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    • Eğitim
    • 28.07.2020 16:12
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    • 28.07.2020 16:12
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    Son dakika: , 2020 YKS ve 'nu yayımladı

    Son dakika haberine göre , güncel 2020-YKS ve 'nu yayımladı. Üniversite adayları, güncel kılavuza "osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

    Öğrenciler merakla bekliyordu! ÖSYM yayımladı

    , 21 Temmuz'da 2020-YKS ve 'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla sitesinde yayımlamıştı. Güncel kılavuza ise "osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

    Buna göre, 2020-YKS tercih işlemleri, 6 Ağustos'ta başlayacak. Adaylar tercihlerini, 6-14 Ağustos'ta, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapacak. Tercih işlemleri, 14 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.

    Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekiyor. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

    Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiç kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. T.C kimlik numarası ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden aday sorumlu olacak.

    Haberler Eğitim Son dakika: ÖSYM, 2020 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı
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