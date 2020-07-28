2020-2021 üniversite karşılıksız burs veren kurumlar iş adamları hangileri?

YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

(YEKÜV)YÜZYIL Eğitim ve Kültür Vakfı, öğrencilere öğrenim süresi boyunca her dönem başarılarını belgeledikleri sürece mezun olana dek karşılıksız burs imkanı sağlıyor. Buna ek olarak öğrencileri sosyal ve kültürel projelerde bulunmalarını talep eden vakfın burs miktarı ise yönetim kulunca belirleniyor.

HACI ÖMER SABANCI VAKFI

Hacı Ömer Sabancı Vakfı, her yıl belirlediği taban puanını baz alarak öğrencilere geri ödemeli burs imkanı sağlıyor. Her yıl 9 aylık süre boyunca öğrencilere burs imkanı sağlayan vakıf, geri ödemeyi öğrenci okulu bitirip bir işe girdiğinde 24 ay taksitle geri talep ediyor.

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI

Dilekçe ile burs başvurularını alan İstanbul Sanayi Odası Vakfı, belirlediği uygun adaylara geri öedemesiz burs imkanı sağlıyor. Başvuruları ise Eylül ayında gerçekleşiyor.

İSTANBUL TİCARET ODASI

Her yıl Ekim - Kasım aylarında burs başvurularını kabul eden İstanbul Ticaret Odası İstanbul il sınırları içerisinde devlet üniversitesinde ve ekonomi ile ilgili bir bölümde okuyan öğrencilere burs imkanı sağlıyor. Geri ödemesiz verilen bursu alan öğrencilerinde yaş sınır ve öğrenim hayatı boyunca alt sınıftan dersleri olmamaları gerekiyor. Buna ek olarak ikinci öğretim okuyan öğrencilerin burs başvurusunu kabul etmiyor.