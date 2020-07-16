Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması: Liselerimize şimdiden hoş geldiniz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Haziran'da yapılan LGS sonuçlarının erişime açılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Çocuklar, LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı. Tercihleriniz, gideceğiniz okulun adını belirleyecek; bilgiye nasıl tutunacağınızı, ne kadar okuyup ne kadar öğreneceğinizi yine siz belirleyeceksiniz. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) July 16, 2020

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "Çocuklar, LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı. Tercihleriniz, gideceğiniz okulun adını belirleyecek; bilgiye nasıl tutunacağınızı, ne kadar okuyup ne kadar öğreneceğinizi yine siz belirleyeceksiniz. Hepiniz, en yüksek puanı alan öğrencimiz de en düşük puanı alan da sınava katılan, katılmayan, katılamayan tüm çocuklarımız, liselerimize şimdiden hoş geldiniz." ifadelerine yer verdi.











