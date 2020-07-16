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    • Eğitim
    • 16.07.2020 10:38
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    • 16.07.2020 10:38
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    Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması: Liselerimize şimdiden hoş geldiniz

    Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'da yapılan LGS sonuçlarının erişime açılmasının ardından hesabından açıklamalarda bulundu.

    Bakan Selçuk'tan flaş LGS açıklaması

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'da yapılan LGS sonuçlarının erişime açılmasının ardından hesabından açıklamalarda bulundu.


    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "Çocuklar, LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı. Tercihleriniz, gideceğiniz okulun adını belirleyecek; bilgiye nasıl tutunacağınızı, ne kadar okuyup ne kadar öğreneceğinizi yine siz belirleyeceksiniz. Hepiniz, en yüksek puanı alan öğrencimiz de en düşük puanı alan da sınava katılan, katılmayan, katılamayan tüm çocuklarımız, liselerimize şimdiden hoş geldiniz." ifadelerine yer verdi.





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