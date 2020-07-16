E Okul öğrenci girişi ile yüzdelik dilimler ve okul puanları kapsamında LGS tercih işlemini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler, bu doğrultuda internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, E-Okul MEB girişi ile LGS tercihleri nasıl yapılır? İşte, LGS sınav sonuçları aracılığıyla edinilen yüzdelik dilimler ve taban puanlar bilgisiyle birlikte LGS tercihlerinde yönelik önemli detaylar... Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
2020 LGS 20 Haziran'da gerçekleştirildi. LGS sınav sonuçları 16 Temmuz'da açıklandı. LGS tercihlerinin ise sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanacak "LGS tercih kılavuzu"nda yer alan kurallara göre yapılacak.
Tercihlerin hangi tarihte yapılacağı henüz belli değil. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
LGS YÜZDELİK DİLİMLERİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları için LGS yüzdelik dilimleri tercih robotu üzerinden görüntülenebilecek.
Türkiye ve il geneli yüzdelik dilimleri görüntülemek için öncelikle TC Kimlik Numaranızı ve doğum tarihinizi girmelisiniz.
Daha sonra altta yer alan lise türleri arasından hangisine yerleşmek istiyorsanız tercihinizi gerçekleştirin ve altta bulunan il-ilçe seçeneklerini işaretleyin.
En son olarak da, En Düşük Yüzdelik Dilimi Kaydırma çubuklarını fare ile sağa-sola hareket ettirerek veya kılavyenizdeki sol(<-) ve="" sağ(-="">) yön tuşlarınızı kullanarak değiştirin.
YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.
Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sıvvan koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.
Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır.
İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.
E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ İLE ÖĞRENCİ GİRİŞ NASIL YAPILIR?
e-Okul sistemine öğrenci girişi yapmak için e-okul.meb.gov.tr adresine tıklayın. Karşınıza gelen mavi ekranın sol tarafında bulunan bilgileri doldurun. Ardından sisteme girişiniz başarılı bir şekilde sağlanacaktır.
E-OKUL'DA HANGİ BİLGİLER BULUNUR?
Haftalık ders programı: Ders programına göre hangi günlerde hangi derslerin olduğu görülebilir.
Not bilgisi: Öğrencilerin başarı durumu güncel olarak bu bölümden takip edilebilir. Sınavlardan, sözlülerden, ödevlerden alınan puanlar öğretmenler tarafından sisteme girildikten sonra görülebilir. Devamsızlık bilgisi: Öğrencinin hangi gün okula gittiği hangi gün gitmediği bilgisine ulaşılabilir. Bunun dışında geç kalma durumları da bu bölümden görülebilir.
Sınav tarihleri: Sınav takvimleri belli olduktan sonra, bu bölümde yayınlanır. Öğrenciler ve veliler sınav programının takibini yapabilir. Bu bilgiler dışında; alınan belgeler, diploma puanı, okunan kitaplar, nakil durumu, pansiyon zaman çizelgesi, pansiyon yemek menüsü, pansiyon devamsızlık bilgisi, pansiyon izin bilgileri gibi bilgilere de E-Okul ile ulaşılabilir.
YÜZDELİK DİLİM NEDİR ?
Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde % 8 giren bir öğrenci 1 300 000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104 000. olmuştur. Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.