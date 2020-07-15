16 Temmuz LGS sonuçları kaçta açıklanacak? LGS sınav sonuçları 16 Temmuz Perşembe günü ÖSYM üzerinden sorgulamaya açılacak ve binlerce öğrenci için lise tercih işlemleri başlayacak. LGS sonuçlarının Perşembe günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM sonuç ekranından TC ile sorgulanması bekleniyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
"LGS sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir."
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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
LGS tercihleri, 16 Temmuz'da ilan edilecek olan LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Geçtiğimiz yıla bakıldığında tercihler sonuçlardan yaklaşık 1 hafta sonra başlamıştı. Buna göre 2020 LGS tercihlerinin 20-21 Temmuz tarihlerinde başlayacağı öngörülüyor.