16 Temmuz LGS sonuçları kaçta açıklanacak? LGS sınav sonuçları 16 Temmuz Perşembe günü ÖSYM üzerinden sorgulamaya açılacak ve binlerce öğrenci için lise tercih işlemleri başlayacak. LGS sonuçlarının Perşembe günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM sonuç ekranından TC ile sorgulanması bekleniyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de