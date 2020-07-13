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    • Eğitim
    • 13.07.2020 10:34
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    • 13.07.2020 10:43
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    : Başkanı açıkladı: sonuç açıklama tarihinde flaş değişiklik

    haberi... Başkanı , "Daha önce takvimimizde olarak açıkladığımız sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim" dedi.

    ÖSYM Başkanı açıkladı: Sonuçlar o tarihte açıklanacak

    Başkanı Prof. Dr. , adayların lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimde olarak ilan ettikleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-/1) sonuç açıklama tarihinin 7 Eylül olarak güncellendiğini bildirdi.

    Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

    "16 Ağustos tarihinde uygulayacağımız ALES'e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim."

    Haberler Eğitim Son dakika: ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıkladı: ALES sonuç açıklama tarihinde flaş değişiklik
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