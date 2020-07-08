E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı ve çocuğum hangi okula gidecek? Sorusu milyonlarca velinin gündeminde yer alıyor. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa kayıt yaptıracak öğrencilerin velileri kayıt takvimini araştırmaya başladılar. Okul kayıtları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirleniyor. MEB, öğrenci ve veli bilgilendirme sistemi olan e-okul platformuna çocukların hangi okula gideceklerini paylaşıyor. Lakin an itibari ile Bakanlık tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. E- okul üzerinden açıklamanın yapılması ile birlikte detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Detaylar takvim.com.tr'de
İLKOKUL ORTAOKUL KAYITLARI BAŞLADI MI?
Kayıtlar henüz başlamadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kayıt takvimi açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK? E-OKUL SORGULAMA EKRANI!
MEB, öğrenci ve veli bilgilendirme sistemi olan e-okul platformuna çocukların hangi okula gideceklerini paylaşıyor. Lakin an itibari ile Bakanlık tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. E- okul üzerinden açıklamanın yapılması ile birlikte detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığından 81 ile gönderilen genelgede önümüzdeki eğitim öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. 2020-2021 Eğitim yılı 18 Haziran Cuma günü sona erecek.
VELİLER TAAHHÜTNAME İMZALAYACAK!
31 Ağustosta açılacak okullarda velilere özel hazırlanmış Bilgilendirme Formu ve Taahhütname" iki nüsha halinde imzalatılacak, bir nüshası velilere verilecek. İşte Taahhütname;
"Çocuğumun ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayeti olması durumu ile aile içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikayesi ile hastane yatışı yapılan kişi varlığında ya da Kovid-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda çocuğumu kuruma getirmemem ve bu durumu okula bildirmem gerektiği konusunda bilgilendirildim. Yukarıda belirtilen durumlarda çocuğumu okula getirmeyeceğimi ve getirmeme sebebimi okul yönetimine bildirmeyi kabul ve taahhüt ederim''
E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?
E-Okul Veli Bilgilendirme sistemine giriş yapmak için öncelikle (https://eokulyd.meb.gov.tr) adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Akabinde açılan sayfada "VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ" yazan bölümde yer alan "Resimdeki Rakamlar", "Öğrenci TC Kimlik Numarası", "Öğrenci Okul Numarası" yazan boşlukları doldurmanız ve "Giriş" butonuna tıklamanız gerekiyor.
E-Okul sisteminde karşınıza çıkacak ikinci kısımda ise öğrenciye ait bilgiler isteniyor. Bu kısımda Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube gibi bilgileri doğru bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Bu işlemlerin ardından E-Okul giriş tamamlanıyor.
E-OKUL SİSTEMİNDE HANGİ BİLGİLER YER ALIYOR?
E-Okul sisteminde öğrenciye ait şu bilgilere ulaşabilirsiniz;
- Devamsızlık
- Not Bilgisi
- Öğrencinin Yazılı ve Sözlü Sınav Sonuçları
- Performans Ödevi Sonuçları
- Haftalık Ders Programı
- Sınav Tarihleri
- Aldığı Belgeler
- Okuduğu Kitaplar
- Yıl Sonu Notları
- Davranış Notları
- Diploma notu
- Nakil Durumu
- Pansiyon Zaman Çizelgesi
- Pansiyon yemek Menüsü
- Pansiyon Devamsızlık Bilgisi
- Pansiyon İzin Bilgileri
E-OKUL ŞİFRE NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
E-Okul sistemine giriş yapmak isteyen kullanıcıların giriş şifrelerini okul idarelerinden temin etmeleri gerekiyor. Zira şifreler şimdilik sistem üzerinden ne yazık ki temin edilemiyor. Ayrıca şifre alındıktan sonra şifreyi unutan kullanıcılar da yeni şifre alabilmek için yeniden okul idaresine başvurmaları gerekiyor.
E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ MOBİL UYGULAMA NASIL İNDİRİLİR?
E- Okul veli bilgilendirme sistemine telefonunuzdan ulaşmakta mümkün. Öğrencilerin ve velilerin her yerden ve her an sisteme olaşabilmelerine olank sağlayan MEB E-OKUL VBS mobil uygulama Hem Android hemde iOS cihazlar da kullanılabiliyor.