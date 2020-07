E-OKUL ŞİFRE NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

E-Okul sistemine giriş yapmak isteyen kullanıcıların giriş şifrelerini okul idarelerinden temin etmeleri gerekiyor. Zira şifreler şimdilik sistem üzerinden ne yazık ki temin edilemiyor. Ayrıca şifre alındıktan sonra şifreyi unutan kullanıcılar da yeni şifre alabilmek için yeniden okul idaresine başvurmaları gerekiyor.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ MOBİL UYGULAMA NASIL İNDİRİLİR?

E- Okul veli bilgilendirme sistemine telefonunuzdan ulaşmakta mümkün. Öğrencilerin ve velilerin her yerden ve her an sisteme olaşabilmelerine olank sağlayan MEB E-OKUL VBS mobil uygulama Hem Android hemde iOS cihazlar da kullanılabiliyor.