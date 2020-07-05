AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2020? Açık öğretim lisesi sınavı ne zaman düzenlenecek?

AÖL 2. DÖNEM DERS SEÇME VE SINAV MERKEZİ DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU



MEB tarafından yapılan duyuruya göre, Covid-19 salgını sebebiyle ertelenen; Açık Öğretim Lisesi 2019-2. Dönem sınavı, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

2019-2. Dönem sınavı ertelenmeden önce; 2019-2. Döneminde yeni kayıt olan veya kayıt yenileyen öğrencilerimiz, seçmiş olduğu dersleri ve sınava girmek istedikleri sınav merkezlerini, 1 – 9 Haziran 2020 tarihleri arasında öncelikli olarak kendi şifreleriyle (şifreleri olmayan öğrencilerimiz 444 0 632 (mebim) aracılığıyla ya da halk eğitim merkezi müdürlüklerinden şifrelerini öğrenebilirler) daha önce seçmiş oldukları dersleri ve sınava girmek istedikleri sınav merkezlerini değiştirebilirler.

Ayrıca; ceza ve tevkifevlerinden tahliye olan öğrencilerimiz; 444 0 632 (mebim) aracılığıyla tutuklu hükümlü ibaresini kaldırtarak, daha önce seçmiş oldukları dersleri ve girmek istedikleri sınav merkezini güncelleyebileceklerdir.





AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileyecek olan öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme Katılım Bedelini ödemek zorundadırlar. 2016 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme ücreti, 35 TL olarak belirlenmiştir.

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)

Kayıt Yenileme bedelinin 5 TL' si ise Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.