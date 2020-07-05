AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2020? Açık öğretim lisesi sınavı ne zaman düzenlenecek?

Normalde Nisan ayında yapılacak olan AÖL 2.dönem sınavları ertelenmişti. Binlerce adayın heyecanla ve merakla beklediği tarih belli oldu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL sınavlarının ne zaman düzenleneceğini açıkladı. Ayrıca AÖL 2.dönem ders seçme ve sınav merkezi değişikliği duyurusu da yaptı. Dolayısıyla AÖL sınav yerleri henüz açıklanmadı. Haberimizden tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Peki kayıt yenileme nasıl yapılır?
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı duyurusu:
"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır."
AÖL 2. DÖNEM DERS SEÇME VE SINAV MERKEZİ DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU
MEB tarafından yapılan duyuruya göre, Covid-19 salgını sebebiyle ertelenen; Açık Öğretim Lisesi 2019-2. Dönem sınavı, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.
2019-2. Dönem sınavı ertelenmeden önce; 2019-2. Döneminde yeni kayıt olan veya kayıt yenileyen öğrencilerimiz, seçmiş olduğu dersleri ve sınava girmek istedikleri sınav merkezlerini, 1 – 9 Haziran 2020 tarihleri arasında öncelikli olarak kendi şifreleriyle (şifreleri olmayan öğrencilerimiz 444 0 632 (mebim) aracılığıyla ya da halk eğitim merkezi müdürlüklerinden şifrelerini öğrenebilirler) daha önce seçmiş oldukları dersleri ve sınava girmek istedikleri sınav merkezlerini değiştirebilirler.
Ayrıca; ceza ve tevkifevlerinden tahliye olan öğrencilerimiz; 444 0 632 (mebim) aracılığıyla tutuklu hükümlü ibaresini kaldırtarak, daha önce seçmiş oldukları dersleri ve girmek istedikleri sınav merkezini güncelleyebileceklerdir.
AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileyecek olan öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme Katılım Bedelini ödemek zorundadırlar. 2016 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme ücreti, 35 TL olarak belirlenmiştir.
Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)
Kayıt Yenileme bedelinin 5 TL' si ise Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.
Kayıt Yenileme için Katılım Bedelinin ödendiği, sistem üzerinden görünmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenileme işlememizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için Katılım Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.
Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif ve donuk olanların kayıt yenileme işlemleri 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı II. Döneminden itibaren Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi Tarafından otomatik olarak yapılmaya başlanmıştır. Kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılan öğrencilerimiz Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kitap, diploma veya resmi yazı vb. almak için müracaat ettiklerinde kendilerinden 5TL Kayıt Yenileme katılım bedeli alınacaktır. Öğrencilerimizin ikinci bir defa katılım bedeli ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5TL katılım bedeli makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.