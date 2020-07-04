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    • Eğitim
    • 04.07.2020 18:54
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    • 04.07.2020 18:54
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    Son dakika: e-YDS sonuçları açıklandı

    Son dakika haberine göre, ÖSYM'nin adresi üzerinden 2020-Elektronik Sınavı (e-YDS 2020/8 İngilizce) sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebiliyor.

    e-YDS sonuçları açıklandı
    ÖSYM'nin adresi üzerinden 2020-Elektronik Sınavı (e-YDS 2020/8 İngilizce) sonuçları açıklandı.

    2020 e-YDS İngilizce sonuçları açıklandı. 4 Temmuz 2020 tarihinde yapılan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı. Sınav sonuçları, 4 Temmuz itibariyle saat 18.35'te ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden duyuruldu.


    Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebiliyor.

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