E-okul alan seçimi nasıl yapılır? Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme kılavuzu!

MEB-2020 ANADOLU MESLEK PROGRAMLARINDA ALANA GEÇİŞ, TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU



TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?



Tercih başvuruları 29 Haziran-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih işlemleri veli tarafından bireysel olarak e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Ancak internetten başvuru yapamayan veliler için EK-1 form doldurulup imzalı olarak okul idaresine verilmesi durumunda veli adına okul idaresince de bireysel başvuru ekranından başvuru yapılabilecektir. Bu işlemler okul tarafından yapılırken Kovid-19 salgını dikkate alınarak Ek-2 de belirtilen önlemler okul yönetimince alınacaktır.

Tercih başvurusu, ilan edilen meslek alanının tercih kodunun adayın öncelik sırasına göre sisteme girilmesiyle olacaktır.

AMP de bulunan alanlardan en fazla 15 tercih yapılabilecek olup öğrenciler öğrenim gördükleri okulun dışındaki okul ve alanları da tercih edebileceklerdir.

Bireysel başvuru yapmayıp EK-1 formunu teslim etmek suretiyle başvuru yapacak olan adayların tercih bildirim formlarının e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine hatasız ve eksiksiz olarak girilmesi okul müdürlüğünün sorumluluğundadır.