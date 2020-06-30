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    • Eğitim
    • 30.06.2020 15:04
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    • 30.06.2020 15:04
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    Son dakika: lisans düzeyi başvuruları başladı! Başvurular sitesinden yapılacak

    Son dakika haberine göre Kamu Personel Seçme Sınavı () lisans düzeyi başvuruları alınmaya başlandı. Başvurular, 13 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

    Başvurular başladı! Son tarih 13 Temmuz

    'nin sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek 'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak.

    Sınava başvurular, bugünden itibaren 13 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

    Adaylar, başvurularını Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.

    Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Lisans Kılavuzunda yer alıyor. Adayların, kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

    Haberler Eğitim Son dakika: KPSS lisans düzeyi başvuruları başladı! Başvurular ÖSYM sitesinden yapılacak
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