KPSS başvurusu nasıl yapılır? 2020 KPSS başvuru ücreti ne kadar?

Her yıl devlet dairelerinde çalışmak isteyenler için ÖSYM'nin düzenlediği KPSS sınavına katılıyor. Bu yıl yapılacak olan tarihler belli oldu ve ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar 2020 KPSS başvuruları için geri sayıma başladı ve heyecanla bekliyor. Yanlış işlem yapmamak için KPSS başvuru kılavuzu yayınlanıyor olsa da henüz adayların erişimine açılmadı. Peki başvurular ne zaman başlayacak, ücret ne kadar belirlendi, sınavlar hangi tarihte düzenlenecek? İşte yanıtı…
2020 KPSS BAŞVURU TARİHLERİ
KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak.
KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak.
KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
2020 KPSS NE ZAMAN?
KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.
Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak.
2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.
KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim'de yapılacak.
KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da yapılacak.
KPSS: KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI HAKKINDA
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.