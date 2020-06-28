okul.meb.gov.tr: E-okul karne görüntüleme! 2020 karne notları nereden bakılır?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi sayesinde hem öğrenciler hem de veliler çocuklarının okullarına dair tüm bilgiyi edinebiliyorlar. E-okul VBS girişi yaparak 2020 karne notlarını da sorgulamak mümkün. Çok yoğunluk oluşan sistemde ilk günler sorgulama yapamayanlar şimdi karne notlarını inceliyor. Peki takdir-teşekkür belgesi alanlar ve diplomasını eline almak isteyenler bu belgeleri sorgulamanın yanı sıra fiziki olarak nereden ve nasıl alabilecekler?
E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI
E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden karne sorgulama işlemi devam ediyor. Dün gece saatlerinde erişime açılan karneler öğrencilerde de merak oluşturdu. Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak TC kimlik numarası ve okul numarasını yazıp E Okul'a giriş yapabilirsiniz.
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek. Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerini belirlenecek tarihlerde okullarından alabilecek.
E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
e-okul modülünün haricinde, velilerin öğrencilerin okul durumlarının takibi için açılmış olan e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul VBS) bulunmaktadır. Bu sistemde ise öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri veya tercih sonuçları bu sistem üzerinden Türkiye Cumhuriyeti (TC) Kimlik Numarası ve okul numarası girildikten sonra birkaç güvenlik sorusuna cevap verilerek takip edilebilmektedir.
TAKDİR-TEŞEKKÜR BELGELERİ NEREDEN ALINACAK?
MEB'ten yapılan açıklamada, İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine ve takdir, teşekkür, belgelerine e-Okul üzerinden ulaşabileceklerdir. Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerini belirlenen tarihlerde okullarından alabileceklerdir." ifadeleri kullanıldı.
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.
SINIF GEÇME NASIL OLACAK?
MEB'in resmi yazısında yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci dönem yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerinin yapılamaması nedeniyle öğrencilerin sınıf geçme işlemlerine ilişkin bilgilere de yer verildi.
Bu kapsamda, mevzuat düzenlemesiyle birinci dönem puanı bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin puanlarının sınıf geçme puanının altında kalıp kalmamasına bakılmaksızın bir üst sınıfa geçmelerine imkan sağlandı.
Ancak ilgili kanun gereği yurt dışında bulunan, sağlık durumu gibi nedenlerle birinci dönem notu bulunmayan öğrencilerin sınıf geçme durumlarına ilişkin de düzenleme yapıldı.
Buna göre, mazeretleri nedeniyle birinci dönem puanı bulunmayan öğrencilere devam edemedikleri eğitim ve öğretim yılına ait derslerden ikinci dönem sonunda sınav yapılamayacağından bu öğrenciler de sınıflarını geçmiş sayılacak.
Velilerin yazılı talepte bulunmaları halinde bu öğrencilerin de sınıf tekrarı yapabilmelerine imkan sağlanacak.