Mezuna kalınca ne olur? YKS sonrası mezuna kalmak nedir? Kimler mezuna kalır?

KİMLER MEZUNA KALMALI?



Yukarıda da belirttiğim gibi mezuna kaldıysanız önünüzde okul olmadan çalışabileceğiniz uzun bir zaman dilimi var. Bu zaman dilimi size şu avantajları sağlayacaktır:

Uzun boşluğun olması ve geçen yıl aynı konulara zaten çalışmış olmanız, okul dersleriyle boğuşan Türev, İntegral gibi konuları daha işlememiş öğrencilerden bir adım önde olmanızı sağlayacaktır.

Yazılı-ödev gibi sizi engelleyecek başka şey olmadığı gibi okul arkadaşlarınızla yaşayabileceğiniz sorunlar (küslük, aşk vb.) da dikkatinizi dağıtamayacaktır.

Gün içerisinde başka bir göreviniz yoksa günü istediğiniz gibi planlama imkânınız olacaktır. Örneğin, sabah 10'da kalkıp saat 1'e kadar 2.5 saatli bir etüdün ardından yine saat 2'den 5'e kadar 2.5 saatlik bir etüt demek size günlük 5 saatlik çalışma fırsatı verecektir. Pek tabi daha fazla da çalışılabilirsiniz, bu bir örnektir.