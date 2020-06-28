Mezuna kalınca ne olur? YKS sonrası mezuna kalmak nedir? Kimler mezuna kalır?

YKS sınavına giren adaylar kimisi sevinirken kimisi üzülüyor. Sınavı iyi geçen öğrencilerin yanı sıra kötü geçenler de YKS sonrası mezuna kalmak nedir? Sorusunun yanıtını araştırıyor. İyi bir üniversite hayali kuran ve bu hayali gerçekleştirmek için uğraşan adaylardan şanslı olamayanlar mezuna kalınca ne olur? YKS sınavından sonra daha sonuçlar açıklanmadan merak edilen ve araştırılan mezuna kalma konusuna ilişkin bilgileri derledik.
MEZUNA KALMAK NEDİR?
Mezuna kalmak terimi öğrencilerin hayal ettikleri veya istedikleri puanı alamayıp bir yıl sonra yeniden sınava girmesidir. Mezundan kasıt ise öğrenci artık mezun olmuş ve lise diplomasını almıştır. Mezuna kalan öğrenci, kendilerine daha çok zaman ayırıp ders çalışma şansı elde edebilir. Mezuna kalmak genel olarak kendine 1 yıl yıl daha şans verip Üniversite sınavına hazırlanmak olarak tanımlanabilir. Mezuna kalmanın avantajları tecrübe kazanmaktır. Çünkü artık geçirdiğiniz bir sınav tecrübesi ve bilgi birikimi vardır bu da çalıştığı konuları ve dersleri daha iyi kavrayacağı ve puanlarını yükselteceği bir şans doğuyor. Dezavantajları ise bir zaman kaybı olarak görünüyor. Üniversiteye giren yaşıtlarınız hayata daha önce başlarken siz zaman kaybediyorsunuz ve gireceğiniz sınavda da sonucunuzun nasıl geleceği belli değil bu belirsizlikten dolayı da stres yaşayabiliyorsunuz.
KİMLER MEZUNA KALMALI?
Yukarıda da belirttiğim gibi mezuna kaldıysanız önünüzde okul olmadan çalışabileceğiniz uzun bir zaman dilimi var. Bu zaman dilimi size şu avantajları sağlayacaktır:
Uzun boşluğun olması ve geçen yıl aynı konulara zaten çalışmış olmanız, okul dersleriyle boğuşan Türev, İntegral gibi konuları daha işlememiş öğrencilerden bir adım önde olmanızı sağlayacaktır.
Yazılı-ödev gibi sizi engelleyecek başka şey olmadığı gibi okul arkadaşlarınızla yaşayabileceğiniz sorunlar (küslük, aşk vb.) da dikkatinizi dağıtamayacaktır.
Gün içerisinde başka bir göreviniz yoksa günü istediğiniz gibi planlama imkânınız olacaktır. Örneğin, sabah 10'da kalkıp saat 1'e kadar 2.5 saatli bir etüdün ardından yine saat 2'den 5'e kadar 2.5 saatlik bir etüt demek size günlük 5 saatlik çalışma fırsatı verecektir. Pek tabi daha fazla da çalışılabilirsiniz, bu bir örnektir.