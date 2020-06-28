YKS TYT KAÇTA BAŞLAYACAK? YKS TYT KAÇTA BİTECEK?





YKS'nin ilk oturumu olan TYT, bugün saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. YKS saat 13.00'de sona erecek.



TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.



T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

TYT'DE KAÇ SORU SORULACAK?



YKS'nin ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 28 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.



2020-YKS'de adaylar yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olacaklar, 12. sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.