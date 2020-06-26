2.5 milyon genç, üniversiteye girebilmek için hafta sonu Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ter dökecek. İşte sınava saatler kala uzmanlardan altın değerinde öğütler...
Yeterli ve kaliteli uyuyun, problem çözme kabiliyetiniz artsın.
Artık sosyal medya, telefon ve televizyondan uzak durun. Moralinizi bozacak haberlerle ilgilenmeyin.
Çay, kahve, gazlı ve kafeinli içecekleri azaltın.
Asla stres yapmayın. Derin nefes egzersizleri ile kendinizi rahatlatın.
Akşam yatmadan önce ılık duş alın, muz ve süt tüketin. Ağır yiyeceklerden kaçının.
Bu kadar zaman edindiğiniz bilgilere güvenebilirsiniz. Son ana kadar ders çalışmayın. Sadece notlarınıza basitçe göz atın.
Bedeniniz gibi zihinlerinizi de dinlendirin.
SİZDEN DEĞERLİ DEĞİL
Unutmayın, hiçbir sınav sizden daha değerli ve önemli değildir. Hayat boyu daha çok sınavlar olacaktır.