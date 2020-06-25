YKS barajı kaç puan 2020? YKS sınavı sokağa çıkma yasağı kaçta?

Üniversite hayali kuran milyonlarca kişi 27-28 Haziran'da yani bu hafta sonu YKS'ye katılacak. YKS'de gerekli belgeleri yanlarında bulundurarak ve sınav saatinden daha önce sınav yerinde olmaları önem taşıyor. Sınava geç kalan adaylar alınmıyor. Peki adayların merak ettiği YKS barajı kaç puan 2020? Corona virüsle mücadele edilen ülkemizde sosyal mesafeyi korumak amacıyla YKS günü sınırlı sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 81 ilde geçerli olan YKS sınavı sokağa çıkma yasağı kaçta?
YKS BARAJ PUANI KAÇ?
Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi.
YKS SINAVI SAAT KAÇTA?
TYT: 27 Haziran 2020 Cumartesi saat 10:15
AYT: 28 Haziran 2020 Pazar saat 10:15
YDT: 28 Haziran 2020 Pazar saat: 15:45
TYT'de geçen yıl verilen 135 dakikalık süre 165 dakikaya çıkarıldı. AYT 180 dk, YDT 120 dk olacak. YKS'de adaylar lise son sınıfın ikinci dönemindeki derslerden muaf tutuldu. YKS birinci dönem ders konuları ile uygulanacak.
YKS SINAVI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA?
Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen Liselere Giriş Sınavı günü, belirlenen saat aralıklarında sokağa çıkma yasağı uygulandı. Önümüzdeki hafta sonu için detaylar ise yeni haftanın başlangıcı ile beraber milyonların gündemine geldi. YKS günü hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda duyuruldu…
27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
YKS'DE GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)
2) Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamışpasaportun aslı
(Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;
Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Kimlik Kartı,
T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan "fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" Geçici Kimlik Belgesi'nin geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)