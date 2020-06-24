YKS'de soru az süre çok

Yaklaşık 2.5 milyon adayın yarışacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) geri sayım başladı. 27-28 Haziran tarihlerinde düzenlenecek sınav, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Sınavı olmak üzere 3 oturumda yapılacak. AYT'de 160, TYT'de ise toplam 120 soru sorulacak. YKS'nin ilk oturumu olan TYT'nin süresi bu yıl 165 dakika olacak. AYT'ye göre çok daha kolay olacak TYT'de her soru başına 1.4 dakika düşecek. Adaylar, 14 netle 170 puanlık barajı geçebilecek.
DOĞRU ŞIK ÇIKMIŞ SORULAR
Her sabah, sınav saatinde bir deneme çöz.
ÖSYM'nin çıkmış sorularına bak.
Kimlik ve sınav giriş belgenizi kontrol et.
Sürekli sınavla ilgili konuşan arkadaşlarından uzak dur.
Ailenle duygularınla paylaş.
Sınav sabahı mutlaka kahvaltını yap.
Cevap kâğıdında ve kitapçıkta kodlaman gereken her şeyi eksiksiz kodla ve kontrol et.
ÖSYM'nin kalın karakterle yazdıklarını dikkate al.
Optik formda kodlama yaparken kaydırma yapmamaya özen göster.
İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim Uzmanı Servet Gülsün Şirin
CEYDA KARAASLAN
DOĞRU ŞIK ÇIKMIŞ SORULAR
Her sabah, sınav saatinde bir deneme çöz.
ÖSYM'nin çıkmış sorularına bak.
Kimlik ve sınav giriş belgenizi kontrol et.
Sürekli sınavla ilgili konuşan arkadaşlarından uzak dur.
Ailenle duygularınla paylaş.
Sınav sabahı mutlaka kahvaltını yap.
Cevap kâğıdında ve kitapçıkta kodlaman gereken her şeyi eksiksiz kodla ve kontrol et.
ÖSYM'nin kalın karakterle yazdıklarını dikkate al.
Optik formda kodlama yaparken kaydırma yapmamaya özen göster.
İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim Uzmanı Servet Gülsün Şirin
CEYDA KARAASLAN