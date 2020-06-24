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    • Eğitim
    • 24.06.2020 Gazete
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    'de soru az süre çok

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na sayılı gün kaldı. Uzmanlar, öğrencilere kazandıran tavsiyelerini sıraladı: Sınav öncesi bol deneme çözün. Çıkmış sorulara bakın. Başkanı Halis Aygün, adayların sınavda maskelerini çıkartabileceklerini söyledi.

    YKS'de soru az süre çok
    Yaklaşık 2.5 milyon adayın yarışacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda () geri sayım başladı. 27-28 Haziran tarihlerinde düzenlenecek sınav, Temel Yeterlilik Testi (), Alan Yeterlilik Testi () ve Sınavı olmak üzere 3 oturumda yapılacak. AYT'de 160, TYT'de ise toplam 120 soru sorulacak. YKS'nin ilk oturumu olan TYT'nin süresi bu yıl 165 dakika olacak. AYT'ye göre çok daha kolay olacak TYT'de her soru başına 1.4 dakika düşecek. Adaylar, 14 netle 170 puanlık barajı geçebilecek.


    DOĞRU ŞIK ÇIKMIŞ SORULAR
    Her sabah, sınav saatinde bir deneme çöz.
    ÖSYM'nin çıkmış sorularına bak.
    Kimlik ve sınav giriş belgenizi kontrol et.
    Sürekli sınavla ilgili konuşan arkadaşlarından uzak dur.
    Ailenle duygularınla paylaş.
    Sınav sabahı mutlaka kahvaltını yap.
    Cevap kâğıdında ve kitapçıkta kodlaman gereken her şeyi eksiksiz kodla ve kontrol et.
    ÖSYM'nin kalın karakterle yazdıklarını dikkate al.
    Optik formda kodlama yaparken kaydırma yapmamaya özen göster.




    İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim Uzmanı Servet Gülsün Şirin



    CEYDA KARAASLAN

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