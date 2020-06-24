AÖF sınav giriş ekranı! AÖF final sınavı ne zaman, nasıl olacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından her yıl düzenlenen AÖF sınavları 2020 yılında corona virüsün yayılma hızını önlemek amacıyla online olarak gerçekleşecek. Bu haberin ardından binlerce açık öğretim öğrencisi AÖF final sınavı hakkında bilgileri araştırmaya başlandı. AÖF final sınavı ile ilgili resmi açıklama da yapıldı, peki hangi tarihler arasında gerçekleştirilecek?
AÖF FİNAL SINAVI NASIL OLACAK?
www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-Posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz. Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır. Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tâbi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekmektedir.
Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görünecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.
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AÖF SINAVLARI HANGİ TARİHLER ARASINDA YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada; "Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin Yurt içi ve Yurt Dışı Programlarının 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınavları, internet tabanlı ortamlarda yapılacaktır. Bahar Dönemi dönem sonu sınavları 24 Haziran'dan başlayarak 8 Temmuz 23.59'a kadar (Türkiye saatiyle) erişime açık olacaktır. Sınava ilişkin bilgiler resmi web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.
AÖF SINAVINA DAİR ÖNEMLİ BİLGİLER
Sınav sorularının kişiye özel olması nedeniyle sınav ortamında yalnız bulunmanız ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüsünüz.
Sınav sorularının her türlü ortamda kopyalanması ve paylaşılması, yasalarımızca suç teşkil etmekte ve bu tür eylemlerin cezai sorumluluğu bulunmaktadır.
Herhangi bir etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
Her türlü sorunuz ve talebiniz için aosdestek.anadolu.edu.tr iletişim ve çözüm masamıza uluşarak sorularınıza ve taleplerinize yanıt bulabilirsiniz.