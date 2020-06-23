Yaklaşık 2 milyon 437 bin 119 adayın gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 3 gün kaldı. Uzmanlar, sınava girecek öğrencilere tavsiyelerini sıraladı:
SALI, Çarşamba ve Perşembe günleri, seni zorlayan TYT ve AYT konularını tekrar et. Ancak hiç bilmediğin ve yetersiz olduğun konuları çalışmayı bırak.
HER gün, süreli olarak bir adet deneme uygula.
AKŞAMLARI 23.00'da yat, sabah 07.00'da kalk.
HER sabah kahvaltı yap. Öğünleri atlama ve sağlıklı beslen.
HER gün temiz havada kısa yürüyüşler yap.
CUMA günü ders çalışmayı bırak ve dinlen.
BESLENME alışkanlıklarının dışına çıkma. Yağlı ve ağır yiyecekler yeme.
SINAV gecesi uyumadan önce sakinleşmek için sıcak ıhlamur, melisa çayı veya adaçayı iç. Ilık bir duş al.
BİR DOLU ÖNLEM
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Corona salgını nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) alınan önlemleri açıkladı: Bina ve sınıflar sınavdan önce dezenfekte edilecek. Adaylara sınava girişte maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar, kendileri maske ve dezenfektanlarını yanlarında getirebilecekler. COVİD-19 hastası adaylar yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak.
SALI, Çarşamba ve Perşembe günleri, seni zorlayan TYT ve AYT konularını tekrar et. Ancak hiç bilmediğin ve yetersiz olduğun konuları çalışmayı bırak.
HER gün, süreli olarak bir adet deneme uygula.
AKŞAMLARI 23.00'da yat, sabah 07.00'da kalk.
HER sabah kahvaltı yap. Öğünleri atlama ve sağlıklı beslen.
HER gün temiz havada kısa yürüyüşler yap.
CUMA günü ders çalışmayı bırak ve dinlen.
BESLENME alışkanlıklarının dışına çıkma. Yağlı ve ağır yiyecekler yeme.
SINAV gecesi uyumadan önce sakinleşmek için sıcak ıhlamur, melisa çayı veya adaçayı iç. Ilık bir duş al.
BİR DOLU ÖNLEM
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Corona salgını nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) alınan önlemleri açıkladı: Bina ve sınıflar sınavdan önce dezenfekte edilecek. Adaylara sınava girişte maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar, kendileri maske ve dezenfektanlarını yanlarında getirebilecekler. COVİD-19 hastası adaylar yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak.