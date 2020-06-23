Milyonlar bekliyor! 2018 ve 2019 YKS çıkmış sorular hangileri? İşte TYT-AYT-YDT soruları

2020 YKS hangi tarihlerde yapılacak? Corona virüsten dolayı ertelenen üniversite sınavı için kesin tarih verildi. Sınav için geri sayım başlamışken ÖSYM 2018 ve 2019 YKS çıkmış soruları yayınladı ve milyonlarca öğrenci incelemeye başladı. Daha önce çıkmış TYT-AYT-YDT soruları ile kendilerini test etmek isteyenler soru kitapçıklarını ve cevap anahtarını sorguluyor. Haberimizden tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Peki YKS'ye girerken gerekli belgeler nelerdir?
2018-YKS (TYT, AYT, YDT) TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI
2019-YKS (TYT, AYT, YDT) TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI
YKS NE ZAMAN?
YKS 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak.
YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15
YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15
YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45
YKS'DE GEREKLİ BELGELER
Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)
2) Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamışpasaportun aslı
(Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;
Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Kimlik Kartı,
T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan "fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" Geçici Kimlik Belgesi'nin geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)