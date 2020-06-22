Liselere Geçiş Sınavı (LGS) hafta sonu yapıldı. Sınavın geneli değerlendirildiğinde hemen hemen her testte çeldiriciliği yüksek sorular vardı. Uzmanlar özellikle matematik testinin bu yıl belirleyici olacağını açıkladı. Şu ifadeleri kullandı: Matematik soruların birçoğunu uzun işlemler gerektirdi. Matematik dersinin sınav için belirleyici nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Fen Bilimleri'nde ise seçeneklerdeki çeldiriciler sıralamada etkili olacaktır. Türkçe ise anlamsal ve dil bilimsel açıdan analiz edilmesi gereken sorulardan oluştu.