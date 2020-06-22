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    • Eğitim
    • 22.06.2020 Gazete
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    Uzmanlar açıkladı: 'de matematik testi bu yıl belirleyici olacak

    () hafta sonu yapıldı. Sınavın geneli değerlendirildiğinde hemen hemen her testte çeldiriciliği yüksek sorular vardı. Uzmanlar özellikle matematik testinin bu yıl belirleyici olacağını açıkladı.

    Doğru şık matematik
    Liselere Geçiş Sınavı () hafta sonu yapıldı. Sınavın geneli değerlendirildiğinde hemen hemen her testte çeldiriciliği yüksek sorular vardı. Uzmanlar özellikle matematik testinin bu yıl belirleyici olacağını açıkladı. Şu ifadeleri kullandı: Matematik soruların birçoğunu uzun işlemler gerektirdi. Matematik dersinin sınav için belirleyici nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Fen Bilimleri'nde ise seçeneklerdeki çeldiriciler sıralamada etkili olacaktır. Türkçe ise anlamsal ve dil bilimsel açıdan analiz edilmesi gereken sorulardan oluştu.
    Haberler Eğitim Uzmanlar açıkladı: LGS'de matematik testi bu yıl belirleyici olacak
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