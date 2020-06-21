Ana sınıfına kayıt yaşı kaç oldu?

13 Mart'tan bu yana kapalı olan okulların tekrar açılması velilerin gündemine oturdu. 15 Ağustos itibariyle özel okullarda, 30 Ağustos'tan sonra da devlet okullarında telafi eğitimi yapılmaya başlanacak. Peki ana sınıfına kayıt yaşı kaç oldu? 2020 – 2021 yılı ana sınıfı yaşı belirlendi mi? 66 aylık olan çocuklar ilkokula başlayacak mı?

İlkokula başlama yaşı 27 Haziran 2019 tarihinde mevzuatta yapılan değişiklik ile 66 aydan 69 aya çıkarılmış olup, aynı zaman da 10 Temmuz 2019 tarihinde yönetmelik de bu kapsamda değiştirilmiştir. Eğitim Temel Kanunun 22. maddesinde ve Yukarıda anılan yönetmeliğin 11. maddesinde açıklanmıştır.