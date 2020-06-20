2020 LGS soruları cevapları ve öğrenci yorumları sayfamızda. 2020 yılı Liselere Giriş Sınavının tüm oturumları sona erdi ve öğrenciler okullarından çıkmaya başladı. Sınavdan çıkan öğrenciler, Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil ve Matematik, Fen Bilgisi soru ve cevaplarını, kitapçıkların verilip verilmeyeceğini araştırmaya başladı.
LGS SORU KİTAPÇIKLARI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk , geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada LGS soru kitapçıklarının 22 Haziran 2020 günü dağıtılacağını söyledi.
LGS 2020 SÖZEL BÖLÜM SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
LGS 2020 SAYISAL BÖLÜM SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde erişime açılacak. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı, LGS tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından belli olacak. Tercihler https://e-okul.meb.gov.tr adersinden ya da öğrencilerin okuduğu okulun müdürlüğünden yapılabilecek.
LGS YÜZDELİK DİLİMLER VE KONTENJANLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
LGS ÖĞRENCİ SINAV YORUMLARI
LGS kapsamındaki merkezi sınava Başkentte katılan öğrencilerin çoğunluğu, ağırlıklı olarak sayısal sorularının kendilerini zorladığını söyledi.
Meyra: Matematik yoktu sınavda NASA'ya giriş sorularıydı onlar
Army: Bugün lgs'y3 gördüm. Beklediğimden kolaydı ya
Sudenaz: geçen sene de durum aynıydı matematik oldukça zordu bu sene de aynısı olmuş geçen sene ki lgs'ye giren biri olarak canınızı sıkmayın dünyanın sonu değil #LGS2020
Sıla: Lgs'ye girenler kolay diyor olan yine 2004lüye oldu bir köşede ağlıyorum
Furkan Kara: #LGS2020 bir sene önce tarihin en kolay teogu bir sene sonra lgs kolay geliyor naptik anlamıyorum ki nedir bu 2004 düşmanlığı
Geçen seneki sınav yorumları aşağıda yer alıyor:
Buse Yankı: Sayısal bölüm tahmin ettiğime göre daha zordu. Soruların biraz daha kolay olmasını beklerdir. Açıkcası sayısal bölümde zorlandım. Zamanımın büyük kısmı sayısal bölüme gitti. Tam tersi sözel bölüm ise daha kolay ve metinler anlaşılırdı.
LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
LGS puanları öğrencinin net sayısı ile o derse ait kat sayının çarpılması ile elde edilecek. LGS sınavında Türkçeden 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük'den 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 10, Yabancı Dil dersinden de 10, Matematik dersinden ve Fen Bilimleri dersinden 20, olmak üzere toplam 90 soru sorulur. 3 yanlışın bir doğruyu götürdüğü sınavda standart sapma uygulaması olacak ve en yüksek 500, en düşük 100 puan olacak.
YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.
Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.
Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sınav koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.
Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır.
İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.
LGS NEDİR?
LGS yani Liselere Geçiş Sistemi ifadesinin kısaltmasıdır. LGS, 2018-2019 eğitim öğretim yılında devreye girdi. LGS sınavında 8. sınıf öğrencileri girmektedir. Sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liselere yerleştirilmektedir.
LGS'de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.
- LGS, 2018-2019 eğitim yılından itibaren uygulanmaya başlandı.
- 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine eğitim yılı boyunca sınavlar yapılıyor
- Sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme için öğrencilerin 8. sınıf sonunda 3 yıl boyunca girdiği tüm sınavların not ortalamaları ve LGS sınav sonucu hesaplanarak okula yerleştiriliyor.
- Sınavlar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize ediliyor.
- Sınav soruları MEB'in LGS soru havuzundan seçiliyor, testin yanında açık uçlu sorular da soruluyor. MEB 2019 için LGS örnek soru kitapçıkları yayınladı.
- Öğrencilerin liseye geçiş döneminde 6 ve 7. sınıfta aldığı not ortalamasının yüzde 20'sini, 8. sınıfta aldığı not ortalamasının yüzde 60'ını hesaplayarak fen lisesi gibi okullara tercihleri doğrultusunda yerleştirilmesi sağlanıyor.
- Yerleşemeyen öğrenciler evlerine en yakın okullardan, istedikleri alanlarda tercih yapıyorlar.