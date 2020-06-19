Sorumluluk sınavı ertelendi mi? Sorumluluk sınavı ne zaman 2020?

SORUMLULUK SINAVI NE ZAMAN 2020?



Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından lise 12'nci sınıf öğrencileri için yapılacak olan Sorumluluk Sınavı 22-30 Haziran 2020 tarihleri aralığında yapılacak. Diğer sınıflarda okuyanlar ise farklı tarihte sorumluluk sınavına girecek. İşte o tarih...



MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN LİSE SORUMLULUK SINAVI AÇIKLAMASI GELDİ!



Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Twitter hesabından sorumluluk sınavlarına ilişkin açıklama yaptı.

Safran, "Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf düzeylerinde yapılması planlanan sorumluluk sınavları, yine aynı tarihler arasında, sadece 12'inci sınıflardan isteyen öğrencilerimize yönelik uygulanacaktır. Diğer sınıflardaki öğrencilerimiz eylül ayında yapılacak sınavlara katılacak olup herhangi hak kaybına uğramayacaktır. Tüm öğrencilere başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.