Sorumluluk sınavı ertelendi mi? Sorumluluk sınavı ne zaman 2020?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) lise sorumluluk sınavı 2020 tarihlerini belirlemişti ve yeni gelen son dakika açıklamalarına göre bu tarih değiştirildi. Sorumluluk sınavı ertelendi mi? Sorusunun yanıtı bu açıklamayla birlikte cevap bulmuş oldu. Peki sorumluluk sınavı 2020 yılında ne zaman gerçekleşecek, öğrenciler hangi konulardan sorumlu olacak, MEB tarafından nasıl bir açıklama yapıldı?
SORUMLULUK SINAVI NE ZAMAN 2020?
Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından lise 12'nci sınıf öğrencileri için yapılacak olan Sorumluluk Sınavı 22-30 Haziran 2020 tarihleri aralığında yapılacak. Diğer sınıflarda okuyanlar ise farklı tarihte sorumluluk sınavına girecek. İşte o tarih...
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN LİSE SORUMLULUK SINAVI AÇIKLAMASI GELDİ!
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Twitter hesabından sorumluluk sınavlarına ilişkin açıklama yaptı.
Safran, "Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf düzeylerinde yapılması planlanan sorumluluk sınavları, yine aynı tarihler arasında, sadece 12'inci sınıflardan isteyen öğrencilerimize yönelik uygulanacaktır. Diğer sınıflardaki öğrencilerimiz eylül ayında yapılacak sınavlara katılacak olup herhangi hak kaybına uğramayacaktır. Tüm öğrencilere başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
SORUMLULUK SINAVI HAKKINDA
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıya göre, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.
2019-2020 eğitim ve öğretim yılında sorumlu geçilen derslerini kapsayacak şekilde yapılacak sorumluluk sınavlarına 12'inci sınıf öğrencilerinde öğrenim gören öğrenciler katılabilecek.
Sınavlar, öğrenci ve velilere duyurulup okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınarak 22-30 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Öğrenciler, sınavlarda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının derslerinden birinci döneme ait konu ve kazanımlardan sorumlu olacak.