Sevgili Velilerimiz,

Her sene çocuklarınızın karnelerini paylaşıyor, çevrenize gösteriyordunuz.Bu sene siz de bizimle hem öğretmen hem öğrenci oldunuz.En büyük desteği velilerimizden aldık.Bir karne de sizin hakkınız.Öğretmenlerimiz adına, tüm velilerimize #herkesetakdirteşekkür pic.twitter.com/SHvQxXJ1Xh