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    • Eğitim
    • 19.06.2020 12:54
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    • 19.06.2020 12:57
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    Son dakika: Ziya Selçuk'tan velilere

    Son dakika haberi... , "Bu sene siz de bizimle hem öğretmen hem öğrenci oldunuz. En büyük desteği velilerimizden aldık. Bir de sizin hakkınız" dedi.

    Bakan Selçuk'tan velilere karne
    , sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını sürecinde desteklerinden dolayı velilere teşekkür etti.



    Bakan Selçuk, "Sevgili velilerimiz, her sene çocuklarınızın karnelerini paylaşıyor, çevrenize gösteriyordunuz. Bu sene siz de bizimle hem öğretmen hem öğrenci oldunuz. En büyük desteği velilerimizden aldık. Bir karne de sizin hakkınız. Öğretmenlerimiz adına, tüm velilerimize takdir, teşekkür" dedi.

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