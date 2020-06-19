Karne tebrik mesajları, karne ile ilgili komik sözler! Karne günü mesajları burada!

Karnelerine kavuşan öğrenciler not durumlarına göre birbirlerini tebrik ederken bazen espri yaparak dalga da geçiyor. Özellikle düşük not alan arkadaşlarına ya da ailesine karne ile ilgili komik söz göndermek, söylemek isteyenler internette araştırmalarını sürdürüyor. Yoğun olarak sosyal medya üzerinden paylaşılan karne tebrik mesajlarını ve komik sözleri haberimizden inceleyebilir, siz de arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

KARNE TEBRİK MESAJLARI



-Bugün 18 milyonu aşkın öğrencimiz ve tabii ki ailelerimiz ve öğretmenlerimiz karne heyecanı yaşıyor. Güzel yavrumuzun gözlerinden öpüyor, sıhhat, sağlık, afiyet ve başarılar diliyorum. Öğretmenlerimize de fedakârlıkları için teşekkür ediyorum.



-Koskaca bir seneyi başarıyla geride bıraktın. Karneni tebrik ediyor ve iyi tatiller diliyorum.



-Çalışmalarının karşılığı olan bu güzel karnen senin mutluluğun olsun. İyi tatiller



-Bu mutlu günü böylesine güzel bir karneyle tamamladığın için beni çok sevindirdin. Teşekkür ederim yavrum.



-Disiplinli çalışması başarını anahtarıdır Karneni kutlar iyi tatiller dilerim



-Son derece başarılı geçen bir yıl için seni tebrik ediyorum. iyi tatiller diliyorum