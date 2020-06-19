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    • Eğitim
    • 19.06.2020 14:47
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    • 19.06.2020 14:47
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    2020 yılı KPSS konuları nedir, kimler başvurabilir? Memur alım KPSS ön lisans, lisans, ortaöğretim başvuru tarihi...

    2020 yılı KPSS memur alım sınavı adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Memur olmak herkesin en büyük hayalidir. Ön lisans, lisans, ortaöğretim mezunları KPSS sınavı ile bu hayalini gerçekleştirebilir. Kamu Personeli Seçme Sınavı, ÖSYM kontrolünde gerçekleşen, devlet kurumlarına ihtiyaca göre farklı alanlarda belli bir eğitimden geçmiş lisans, önlisan ve lise mezunu vatandaşların girdiği memurluk sınavlarıdır. KPSS ilk kez DMS(Devlet Memurluğu Sınavları) olarak 1999 yılında başlar, 2001'de KMS (Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı) olarak gerçekleşir ve son olarak 2002 yılında KPSS halini alır ve günümüzde de aynı sınav uygulanmaya devam etmektedir. İşte KPSS ön lisans, lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri...

    2020 yılı KPSS konuları nedir, kimler başvurabilir?

    KPSS sınavı yaklaşıyor. Milyonlarca kişi internet arama motorlarında KPSS konuları 2020? Kimler başvurabilir? (Ön lisans, Lisans, Ortaöğretim) araştırmaları yapıyor. KPSS'ye girecekler, branşlarına göre farklı gruplarda sınavlara girerler. Bu gruplar A ve B olmak üzere değerlendirilir. Alanlara göre ayrılmış olsalar da sınava girecek olan herkesin sorumlu olduğu genel kültür ve genel yetenek soruları vardır. Genel yetenek soruları Türkçe ve Matematik derslerinden oluşurken genel kültür soruları Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık sorularından oluşmaktadır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    KPSS 2020 BAŞVURU TARİHLERİ

    KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak.

    KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak.

    KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

    KPSS 2020 SINAV TARİHLERİ

    KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak.

    KPSS LİSANS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR 2020?

    4 Yıllık Üniversite Mezunları
    Şu an Üniversite Lisans 3. Sınıfta okuyorsanız
    Şu an Üniversite Lisans 4. Sınıfta okuyorsanız
    2020 Kpss Önlisans Sınavına Kimler Girebilir:

    2020 KPSS Lisans Matematik Konuları

    Sayı Kümeleri
    Doğal Sayılar
    Tam Sayılar
    Faktöriyel
    Sayma Sistemleri
    Bölme
    Bölünebilme Kuralları
    Kesir ve Kesir Türleri
    Rasyonel Sayılarda Dört İşlem
    Basit Eşitsizlikler
    Mutlak Değer
    Denklem Kurma Problemleri
    Yaş Problemleri
    Yüzde Problemleri
    Faiz Problemleri
    Kâr – Zarar Problemleri
    Karışım Problemleri
    İşçi Problemleri
    Havuz Problemleri
    Hareket Problemleri
    Tablo ve Yorumlama
    Grafik ve Yorumlama

    2020 KPSS Lisans Tarih Konuları

    İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
    Türk Adının Anlamı, Türklerin Ana Yurdu ve Türk Göçleri
    İslamiyet Öncesi Türk Devletleri
    İskitler (Sakalar) (MÖ VII. yy.)
    Büyük Hun İmparatorluğu (Asya Hunları)
    Kavimler Göçü (375)
    Avrupa Hunları (375 - 469)
    Göktürk (I. Kök Türk) Devleti (552-659)
    II. Göktürk-Kök Türk (Kutluk) Devleti (682-744)
    Uygur Devleti (744-840)
    Orta Asya'da Kurulan Diğer Türk Devletleri
    İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet
    Türk - İslam Tarihi
    Türklerin İslamiyet'i Kabulü
    Talas Savaşı (751)
    İlk Türk - İslam Devletleri
    Karahanlılar (840-1212)
    Gazneliler (963-1187)
    Tolunoğulları (868-905)
    Akşitler (Ihşitler) (935-969)
    Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)
    Harzemşahlar (1097-1231)
    İlk Türk - İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet
    Türkiye Tarihi
    Malazgirt Savaşı'ndan Sonra Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri
    Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti (1077-1308)
    Kösedağ Savaşı Sonucunda Kurulan Beylikler
    Osmanlı Tarihi
    Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
    Duraklama Dönemi (17. Yüzyıl) (1579-1699)
    XVII. Yüzyıl Islahatları (Duraklama Dönemi)
    Gerileme Dönemi (18. Yüzyıl) (1699 - 1792)
    XVIII. Yüzyıl (Gerileme Dönemi) Islahatları
    Dağılma Dönemi (19. Yüzyıl) (1792 - 1922)
    XIX. Yüzyıl Islahatları (Dağılma Dönemi)
    II. Mahmut Dönemi Islahatları (1808 - 1839)
    Tanzimat Dönemi Islahatları (1839 - 1876)
    II. Abdülhamit Dönemi Islahatları
    Avrupa'da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri
    Orta Çağ'da Avrupa
    Yeni Çağ'da Avrupa
    Yakın Çağ'da Avrupa
    Sanayi İnkılabı ve Osmanlı Devleti

    XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti
    Trablusgarp Savaşı (1911-1912)
    Balkan Savaşları (1912 - 1913)
    I. Balkan Savaşı
    II. Balkan Savaşı (1913)
    Osmanlı Devleti'nin Balkan Devletleri ile İmzaladığı Antlaşmalar
    I. Dünya Savaşı (1914 - 1918)
    I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti
    Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)
    Mondros Ateşkes Anlaşması ve Cemiyetler
    Mondros Ateşkes Anlaşması (30 Ekim 1918)
    İzmir'in İşgali ve Kuvayimilliye
    İzmir'in İşgali (15 Mayıs 1919)
    Kuvayimilliye'nin Kurulması
    Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
    Genelgeler ve Kongreler Dönemi
    I. TBMM Dönemi
    TBMM'ye Karşı Yapılan Ayaklanmalar
    Düzenli Ordunun Kurulması (Aralık 1920)
    Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
    Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler
    I. İnönü Savaşı (6 -10 Ocak 1921)
    II. İnönü Savaşı (23 Mart - 1 Nisan 1921)
    Eskişehir - Kütahya Muharebeleri (10 - 24 Temmuz 1921)
    Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos - 13 Eylül 1921)
    Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)
    Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921)
    Büyük Taarruz (26 Ağustos - 9 Eylül 1922)
    Çanakkale Olayı
    Mudanya Ateşkes Anlaşması (11 Ekim 1922)
    Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
    Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)
    Cumhuriyet Dönemi
    II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi
    Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar
    Çok Partili Yaşama Geçiş Denemeleri
    Kadınlara Siyasi Hakların Verilmesi
    Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar
    Medeni Kanun'un Kabulü (17 Şubat 1926)
    Hukuk Alanındaki Diğer Yenilikler
    Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar
    Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar
    Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar
    Bayındırlık ve Ulaştırma Alanındaki Gelişmeler
    Sağlık ve Sosyal Alanındaki Gelişmeler
    Atatürk İlkeleri
    Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
    Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri
    1932 - 1939 Arası Türk Dış Politikası
    Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
    XX. Yüzyıl Başlarında Dünya
    II. Dünya Savaşı
    II. Dünya Savaşı Öncesi ve Savaş Sırasında Gerçekleşen Önemli Olaylar
    Soğuk Savaş Dönemi
    Soğuk Savaş Dönemi'nde Türkiye
    Yumuşama (Detant) Dönemi ve Sonrası
    Küreselleşen Dünya
    SSCB'de Değişim ve Sonuçları
    Türkiye ve Avrupa Birliği
    Dünyadaki Gelişmeler
    Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası
    Küresel Sorunlar

    2020 KPSS Lisans Türkçe Konuları

    Sözcüğün Anlam Özellikleri
    Gerçek Anlam
    Mecaz Anlam
    Terimsel Anlam
    Sözcükte Anlam Olayları
    Benzetme (Teşbih)
    Eğretileme (İstiare)
    Kişileştirme (Teşhis)
    Kinaye (Değinmece)
    Mecazımürsel (Ad Aktarması)
    Dokundurma (Tariz)
    Mübalağa (Abartma)
    Dolaylama
    Güzel Adlandırma
    Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
    Eş - Yakın Anlamlı Sözcükler
    Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler
    Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
    Somut - Soyut Anlamlı Sözcükler
    Nitel-Nicel Anlamlı Sözcükler
    Genel-Özel Anlamlı Sözcükler
    Yansıma Sözcükler
    Kalıplaşmış Söz Öbekleri
    İkilemeler
    Pekiştirmeler
    Deyimler
    Atasözleri
    Kalıplaşmamış Söz Öbekleri
    Cümlenin Yorumu
    Cümlenin İletisi
    Cümleden Çıkarılacak Kesin Yargı
    Cümlede Vurgu
    Eş - Yakın Anlamlı Cümleler
    Anlamca Çelişen Cümleler
    Anlamlarına Göre Cümleler
    Olumlu Cümleler
    Olumsuz Cümleler
    Soru Cümleleri
    Ünlem Cümleleri
    Emir Cümleleri
    İçerdiği Duygu, Düşünce ve Duruma Göre Cümleler
    Çıkarım
    Kanıksama
    Saptama
    Değerlendirme
    Yakınma - Sitem
    Pişmanlık
    Ön Yargı
    Olasılık
    Varsayım
    Tahmin
    Şaşırma
    Kuşku
    Uyarı
    Öneri
    Anlam İlişkilerine Göre Cümleler
    Neden - Sonuç (Gerekçe) İlişkisi
    Amaç - Sonuç İlişkisi
    Koşul (Şart) Cümleleri
    Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler
    Öznel ve Nesnel Anlatım
    Tanım Cümleleri
    Karşılaştırma Cümleleri
    İçerik ve Üslup (Biçem) Bildiren Cümleler
    Doğrudan Anlatım (Aktarma) Cümleleri
    Dolaylı Anlatım (Aktarma) Cümleleri
    Cümle Analizi (Cümle Değerlendirme)
    Cümlenin Yapısı
    Cümle Tamamlama
    Cümle Oluşturma
    Paragrafın Yapısı
    Paragrafın Bölümleri ve Boşluk Tamamlama
    Düşüncenin Akışını Bozan Cümleler
    Paragrafı İkiye Bölme
    Paragraf Oluşturma
    Paragrafta Yer Değiştirme
    Paragrafın İçeriği
    Ana Düşünce
    Yardımcı Düşünceler
    Paragrafta Anlatım Biçimleri
    Açıklayıcı Anlatım
    Tartışmacı Anlatım
    Öyküleyici Anlatım
    Betimleyici Anlatım
    Düşünceyi Geliştirme Yolları
    Tanımlama
    Karşılaştırma
    Örnekleme
    Sesler
    Ünlü Sesler ve Ünlü Uyumları
    Ünsüz Sesler
    Ses Olayları
    Ünsüz Değişimi - Yumuşama
    Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşme)
    Ses Düşmesi
    Ses Türemesi
    Ulama
    Dudak Ünsüzlerinin Benzeşmesi
    Ünlü Daralması
    Kökte Ünlü Değişimi
    Yardımcı Sesler
    Kök ve Gövde
    Ekler
    Yapım Ekleri
    Çekim Ekleri
    Yapılarına Göre Sözcükler
    İsim (Ad)
    Varlıkların Türüne Göre İsimler
    Varlıkların Sayılarına Göre İsimler
    İsmin Hâlleri
    İsim Tamlamaları
    Zamir (Adıl)
    Kişi Zamirleri
    İşaret Zamirleri
    Belgisiz Zamirler
    Soru Zamirleri
    İlgi Zamiri (Aitlik Eki)
    Sıfat (Ön Ad)
    Niteleme Sıfatları
    Belirtme Sıfatları
    Adlaşmış Sıfatlar
    Zarf (Belirteç)
    Durum Zarfları
    Yer-Yön Zarfları
    Zaman Zarfları
    Ölçü-Miktar Zarfları
    Soru Zarfları
    Edat (İlgeç)
    Bağlaç
    Ünlem
    Fiil (Eylem)
    İş (Kılış) Fiilleri
    Oluş Fiileri
    Durum Fiileri
    Fiillerde Kip
    Fiillerde Kişi
    Fiillerde Olumsuzluk
    Fiillerde Anlam (Zaman) Kayması
    Fiillerde Çatı
    Fiilimsiler
    Fiilimsi Grupları
    Yardımcı Fiiller
    Ek Fiil (Ek-Eylem)
    Cümle Türleri
    Yüklemlerine Göre Cümleler
    Öge Dizilişine Göre Cümleler
    Yapılarına Göre Cümleler
    Cümlenin Ögeleri
    Yüklem
    Özne
    Nesne
    Dolaylı Tümleç
    Zarf Tümleci
    Edat Tümleci
    Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
    Kısaltmaların Yazımı
    Sayıların Yazımı
    Deyimlerin ve İkilemelerin Yazımı
    Birleşik Kelimelerin Yazımı
    Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler
    Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler
    Yabancı Özel Adların Yazımı
    Ses Olaylarıyla İlgili Yazım Kuralları
    Nokta ( . )
    Virgül ( , )
    Noktalı Virgül ( ; )
    İki Nokta ( : )
    Üç Nokta ( ... )
    Soru İşareti ( ? )
    Ünlem İşareti ( ! )
    Kısa Çizgi ( - )
    Uzun Çizgi (–)
    Tırnak İşareti ( " " )
    Parantez ( )
    Kesme İşareti ( ' )
    Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları
    Gereksiz Ek ve Sözcük Kullanımı
    Çelişen Sözcüklerin Bir Arada Kullanımı
    Yanlış Ek ve Sözcük Kullanımı
    Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanımı
    Deyim-Atasözü Yanlışları
    Anlam Belirsizliği
    Mantık Hataları
    Dil Bilgisine Dayalı Anlatım Bozuklukları
    Fiil ve Yüklem Yanlışları
    Özne - Yüklem Uyuşmazlığı
    Özne Eksikliği
    Nesne Eksikliği
    Dolaylı Tümleç Eksikliği
    Zarf ve Edat Tümleci Eksikliği
    Tamlama Yanlışları
    Çatı Uyuşmazlığı

    2020 KPSS Lisans Coğrafya Konuları

    Matematik (Mutlak) Konum
    Türkiye'nin Matematik (Mutlak) Konumu ve Sonuçları
    Türkiye'nin Özel (Göreceli) Konumu ve Sonuçları.
    Türkiye'nin Jeopolitiği
    Türkiye'nin Yerşekillerinin Genel Özellikleri
    Fiziki Haritalar
    Türkiye'nin Jeolojik Geçmişi
    Türkiye'nin Platoları ve Ovaları
    Türkiye'de Dış Güçlerin Oluşturduğu Yer Şekilleri
    Türkiye'nin Kıyı Tipleri
    Türkiye'de Toprak Oluşumu ve Tipleri
    Türkiye'nin Su Varlığı
    Türkiye'de Doğal Afetler
    Türkiye'nin İklimi
    Türkiye'de Sıcaklık
    Türkiye'de Nemlilik ve Yağış
    Türkiye'de İklim Tipleri
    Türkiye'nin Bitki Örtüsü
    Türkiye'nin İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü
    Türkiye'de Nüfus Özellikleri
    Türkiye'de Nüfusun Dağılışı ve Nüfus Yoğunluğu
    Türkiye'nin Nüfusu ve Nüfus Sayımları
    Türkiye'nin Nüfus Politikaları
    Türkiye'de Nüfus Projeksiyonları: Türkiye Nüfusunun Geleceği
    Türkiye'de Göçler
    Türkiye'de Yerleşme
    Türkiye'de Mesken Tipleri
    Anadolu Uygarlıkları
    Türkiye'de Arazi Kullanımı
    Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı
    Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler
    Türkiye'de Tarım
    Türkiye'de Hayvancılık
    Türkiye'de Ormancılık
    Türkiye'de Madenler
    Türkiye'de Enerji Kaynakları.
    Türkiye'de Sanayi
    Türkiye'de Ulaşım
    Türkiye'de Ticaret
    Türkiye'de Turizm
    Türkiye'nin Millî Parkları Türkiye'de Şehirler ve Özellikleri
    Türkiye'de Bölge Sınıflandırması
    Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri
    Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri
    Karadeniz Bölgesi
    Marmara Bölgesi
    Ege Bölgesi
    Akdeniz Bölgesi
    İç Anadolu Bölgesi
    Doğu Anadolu Bölgesi
    Güneydoğu Anadolu Bölgesi
    Bölgelerin Özelliklerinin Karşılaştırılması

    KPSS NEDİR?

    Kamu Personeli Seçme Sınavı, ÖSYM kontrolünde gerçekleşen, devlet kurumlarına ihtiyaca göre farklı alanlarda belli bir eğitimden geçmiş lisans, önlisan ve lise mezunu vatandaşların girdiği memurluk sınavlarıdır. KPSS ilk kez DMS(Devlet Memurluğu Sınavları) olarak 1999 yılında başlar, 2001'de KMS (Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı) olarak gerçekleşir ve son olarak 2002 yılında KPSS halini alır ve günümüzde de aynı sınav uygulanmaya devam etmektedir.

    KPSS'ye girecekler, branşlarına göre farklı gruplarda sınavlara girerler. Bu gruplar A ve B olmak üzere değerlendirilir. Alanlara göre ayrılmış olsalar da sınava girecek olan herkesin sorumlu olduğu genel kültür ve genel yetenek soruları vardır. Genel yetenek soruları Türkçe ve Matematik derslerinden oluşurken genel kültür soruları Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık sorularından oluşmaktadır.

    KPSS ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

    KPSS çatısı altında farklı kurumların ihtiyaçları doğrultusunda farklı sınavlar yapılmaktadır. KPSS çeşitleri şunlardır:

    KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

    2016-KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

    KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

    KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi)

    KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi)

    KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

    Bu sınavların dışında kamu kuruluşlarına engelli personel alımı için de EKPSS yapılmaktadır.
    Haberler Eğitim 2020 yılı KPSS konuları nedir, kimler başvurabilir? Memur alım KPSS ön lisans, lisans, ortaöğretim başvuru tarihi...
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