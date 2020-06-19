2020 yılı KPSS konuları nedir, kimler başvurabilir? Memur alım KPSS ön lisans, lisans, ortaöğretim başvuru tarihi...

KPSS NEDİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı, ÖSYM kontrolünde gerçekleşen, devlet kurumlarına ihtiyaca göre farklı alanlarda belli bir eğitimden geçmiş lisans, önlisan ve lise mezunu vatandaşların girdiği memurluk sınavlarıdır. KPSS ilk kez DMS(Devlet Memurluğu Sınavları) olarak 1999 yılında başlar, 2001'de KMS (Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı) olarak gerçekleşir ve son olarak 2002 yılında KPSS halini alır ve günümüzde de aynı sınav uygulanmaya devam etmektedir.

KPSS'ye girecekler, branşlarına göre farklı gruplarda sınavlara girerler. Bu gruplar A ve B olmak üzere değerlendirilir. Alanlara göre ayrılmış olsalar da sınava girecek olan herkesin sorumlu olduğu genel kültür ve genel yetenek soruları vardır. Genel yetenek soruları Türkçe ve Matematik derslerinden oluşurken genel kültür soruları Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık sorularından oluşmaktadır.