"HİÇBİR ÖĞRENCİMİZİN COVİD-19 KARANTİNASINDA OLDUĞU İÇİN SINAVA GİRMESİ ENGELLENMEYECEK"

Sınav esnasında diyabet hastası öğrencilerin yanlarında meyve suyu veya yiyecek bulundurabileceklerin belirten Yazıcı; şöyle devam etti:

"Bizler için ortak alanlar çok önemli özellikle sınıfların kapıları, öğrencilerin oturdukları mekanlar, tekrar tekrar dezenfekte edilecek. Herhangi bir bulaşma söz konusu olmaması için sınav sonrası öğrencilerin dağılımı da çok önemli. Yoğunluk oluşmaması için bu konuda velilerimizden de aynı anlayışı bekliyoruz. Özellikle kovid-19 hastası olan ve karantinada bunlar çocuklarımızın velileri bize başvuruda bulundular. Bizler de bu çocuklarımız için hem Anadolu hem de Avrupa yakasında okullarımızı belirledik. Öğrencilerimizin sınavlarını burada en iyi şekilde tek kişilik salonlarda gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda okullarımızda birer sağlık görevlisi de bulunmasını talep ettik. Sağlık Bakanlığımızca da gerekirse ambulans desteği sağlanması üzere konuştuk. Hatta sınav günü yeni ortaya çıkan ve bizim de okulda tespit ettiğimiz bir durum olursa, yine ayrı bir sınıfta gerekli önlemler alınarak öğrencilerimiz sınavın uygulamasını gerçekleştireceğiz. Hiçbir öğrencimiz covid-19 karantinasında olduğu için sınava girmesi engellenmeyecek bütün öğrencilerimiz sınava girebilecekler. Gereken şartları oluşturacağız hastanede olan öğrencimiz gerekirse hastanede, önceden bizlere başvurulmuş öğrencimiz için ise tek sınıflarda sınava girebilecekler."