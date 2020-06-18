LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2020 LGS saatleri belli oldu! Kurallar neler?

Corona virüsten dolayı ertelenen 2020 LGS 20 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Corona virüse karşı önlem almak ve öğrencileri korumak adına LGS saatlerinde sınırlı sokağa çıkma yasağı düzenlenecek. Bu gelişme üzerine milyonlarca vatandaş gündemde sıkça LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. 2020 LGS saatleri ve kuralları da belli oldu.
LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?
20 Haziran Cumartesi günü tüm yurt genelinde yapılacak LGS sınavında birinci oturum 09.30'da başlayacak. LGS ikinci oturum sınavı ise 11.30'da başlayacak. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.
2020 LGS KURALLARI BELİRLENDİ!
Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında; öğrencilerimizin sınav binalarına kolay ulaşılabilmeleri için bu yıl ilk defa öğrenciler kendi okullarında sınava gireceklerdir.
Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.
Öğrencilerin sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri e-okul üzerinden açıklanacaktır.
Sınav giriş belgeleri, okul yönetimleri tarafından sınav günü, sınavdan 30 dakika önce öğrencilerin sıra numarasına göre masalarına bırakılacaktır.
Okulda kantinler açık olmayacağını göz önünde bulundurarak öğrenciler ihtiyaç duyacakları su, dezenfektan ve peçeteyi yanlarında getirebileceklerdir. Ayrıca her sınıfta dezenfektan ve peçete okul idareleri tarafından bulundurulacaktır.
Sınava gelen öğrencilere, velilere ve sınavda görevli tüm personele okul idaresi tarafından okul girişinde ellerine dezenfektan uygulaması yapılacak ve ücretsiz olarak maske dağıtımı yapılacaktır.