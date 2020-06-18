LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2020 LGS saatleri belli oldu! Kurallar neler?

Corona virüsten dolayı ertelenen 2020 LGS 20 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Corona virüse karşı önlem almak ve öğrencileri korumak adına LGS saatlerinde sınırlı sokağa çıkma yasağı düzenlenecek. Bu gelişme üzerine milyonlarca vatandaş gündemde sıkça LGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. 2020 LGS saatleri ve kuralları da belli oldu.

LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?



20 Haziran Cumartesi günü tüm yurt genelinde yapılacak LGS sınavında birinci oturum 09.30'da başlayacak. LGS ikinci oturum sınavı ise 11.30'da başlayacak. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.