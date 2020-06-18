LGS puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 LGS lise taban puanları! LGS yüzdelik dilim kaç puanla hangi liseye girilir?

LGS puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 LGS lise taban puanları LGS yüzdelik dilim hesaplaması sınava sayılı gün kala öğrenciler tarafından araştırılıyor. LGS sınavına girecek milyonlarca öğrenci için heyecan dorukta. Öğrenciler sınavda başarılı olmak için ter dökecek. Peki, LGS puan hesaplama nasıl yapılır? Adaylar için LGS puan hesaplama yöntemlerini araştırdık. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP),o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

LGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

20 Haziran Cumartesi günü tüm yurt genelinde yapılacak LGS sınavında birinci oturum 09.30'da başlayacak. LGS ikinci oturum sınavı ise 11.30'da başlayacak. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.