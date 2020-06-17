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    • Eğitim
    • 17.06.2020 Gazete
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    Gençlere önerileri: Maskeyi test edin

    Uzmanlar, ve sınavlarında başarının formülünü açıkladı: Sınava evde maske takarak hazırlanın. Kahve ve kola içmeyin. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Velilerimiz, öğrencilerimiz sınav yerlerinin dezenfektanlarla temizlendiğinden emin olabilirler" dedi.

    Maskeyi test edin
    LİSELERE Geçiş Sınavı'na () 3 gün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na () ise 10 gün kaldı. Uzmanlar öğrencilere sınavda başarının kapısını aralayacak önerilerini sıraladı:
    ÖĞRENCİLER, sınav öncesi maskeyle vakit geçirmeli. Evdeki test çözümlerini maske ile yapmalı.
    SINAV sabahı kahvaltıda normalde ne yeniyorsa onlar yenmeli.
    KAHVE, kola gibi kafein içeren içeceklerden uzak durulmalı. Bu içecekler hem sağlık hem de stres açısından öğrenciyi olumsuz etkiler.
    ÖNCEKİ çıkmış soruları çözmek, öğrencinin motivasyonunu artırır.
    KODLAMA hatalarını önlemek için her soru sonrasında kontrolleri yapılmalı.
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