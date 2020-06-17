LİSELERE Geçiş Sınavı'na (LGS) 3 gün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ise 10 gün kaldı. Uzmanlar öğrencilere sınavda başarının kapısını aralayacak önerilerini sıraladı:
ÖĞRENCİLER, sınav öncesi maskeyle vakit geçirmeli. Evdeki test çözümlerini maske ile yapmalı.
SINAV sabahı kahvaltıda normalde ne yeniyorsa onlar yenmeli.
KAHVE, kola gibi kafein içeren içeceklerden uzak durulmalı. Bu içecekler hem sağlık hem de stres açısından öğrenciyi olumsuz etkiler.
ÖNCEKİ çıkmış soruları çözmek, öğrencinin motivasyonunu artırır.
KODLAMA hatalarını önlemek için her soru sonrasında kontrolleri yapılmalı.
ÖĞRENCİLER, sınav öncesi maskeyle vakit geçirmeli. Evdeki test çözümlerini maske ile yapmalı.
SINAV sabahı kahvaltıda normalde ne yeniyorsa onlar yenmeli.
KAHVE, kola gibi kafein içeren içeceklerden uzak durulmalı. Bu içecekler hem sağlık hem de stres açısından öğrenciyi olumsuz etkiler.
ÖNCEKİ çıkmış soruları çözmek, öğrencinin motivasyonunu artırır.
KODLAMA hatalarını önlemek için her soru sonrasında kontrolleri yapılmalı.