DGS başvuruları için bugün son gün! 2020 ÖSYM DGS başvuruları nasıl yapılır?

Şu sıralar gündemde en çok araştırılan konular arasında 2020 DGS geliyor. Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerinin katıldığı 2020 DGS sınavı hangi tarihte düzenlenecek? Adayların Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvurularını yaparken kılavuzu dikkate almaları ve ödemelerini geciktirmemeleri önem taşıyor. İşte 2020 DGS sınavı başvurusu ile ilgili bilgiler…



DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NE ZAMAN?



Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS), 09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacaktır.



2020 DGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ



DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Sınava başvurular, 09 - 17 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Geç başvuru tarihi ise 3 Temmuz.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.



2020 DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



DGS başvuru ücret 130,00 TL olarak belirlendi, geç başvuru ücreti ise 195 TL.





DGS ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATIRILIYOR?



Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)



DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



DGS puanları, adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak hesaplanıyor.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar kılavuzdaki şekliyle hesaplanıyor. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanıyor ve bulunan toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturuyor. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanıyor.