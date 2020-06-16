Telafi eğitimi zorunlu mu? 2020 Telafi eğitimi ne zaman başlayacak?

Telafi eğitimi zorunlu mu? Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Mart ayında kapanan okullar bir daha açılmadı ve bu dönemki eğitimin sonuna gelindi. Öğrenciler telafi eğitimi aldıktan sonra 2020-2021 eğitim öğretim dönemi başlayacak. Telafi eğitimlerinin başlayacağı tarih de açıklandı. Öğrenciler alacakları telafi eğitim sayesinde bu dönem kaybettikleri dersleri alabilecek. Peki, telafi eğitimi ne zaman başlayacak?

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN?

31 Ağustos'ta başlaması beklenen telafi eğitiminin 3 hafta sürmesi planlanıyor.

BAKAN SELÇUK DETAYLARI AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan bağlantıyla katıldığı bir televizyon kanalının canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Eylülde başlaması planlanan 2020-2021 eğitim öğretim yılında uzaktan eğitimin sürdürülmesi veya bu tarihin ertelenmesinin söz konusu olup olmadığına ilişkin soruyu cevaplayan Selçuk, Türkiye'de ve dünyadaki durumun gün gün, hafta hafta değiştiğine dikkati çekti.

Selçuk, "Vaka sayısının artması veya salgının devam etmesi durumunda eğitim öğretim yılının eylülde açılmama veya uzaktan eğitimin kalıcı olma ihtimali var mı" sorusu üzerine, bugün buna yanıt vermenin kolay olmadığını söyledi.

"Telafi eğitimleri mecburi bir uygulama mı?" sorusunu cevaplayan Selçuk, özel okullara yönelik telafi eğitimleri için belirlenen 15 Ağustos'un zorunlu bir başlangıç tarihi olmadığının altını çizdi.

Bunun özel okullar için telafi eğitimlerinin en erken başlayabileceği tarih olarak belirlendiğini vurgulayan Selçuk, "İsterse bir özel öğretim kurumu, bunu 31 Ağustos'ta başlatabilir veya daha erken başlatabilir. Önemli olan bu konuda bazı seçenekler sunmak." dedi.

Bakan Selçuk, gelecek dönemde telafi eğitiminin teknik ayrıntıları hakkında daha geniş bilgiler paylaşacaklarını açıklayarak, velilerin bu konuda endişe yaşamaması gerektiğini vurguladı.

"Velilerin istememesi durumunda öğrenciler telafi eğitimlerine katılmayabilir mi?" sorusu üzerine Selçuk, şöyle konuştu:

"Böyle bir durumda velimizi zorlayarak ya da birtakım koşullar öne sürerek bir ortam elbette oluşturmayız. Bizden beklenen şey, çocukların ihtiyacı olan eksiklikleri tamamlamak, ek tedbirler almak isteyen velilerimiz için birtakım ortamlar sağlamaktır. Mesela destekleme yetiştirme kursları da hazırlıyoruz. Okul saatlerinin dışında da çocuklarımız eğer fazladan telafi ya da destek isterlerse bu tür çalışmalarımız da zorunlu olmayan şekilde, destekleme ve yetiştirme kurslarımız da olacak. Telafi eğitimi, normal eğitimin dışında bir eğitim. Yani normal eğitimin kurallarının dışında bazı kurallar da söz konusu olabilir. Daha esnek olabilir."

Çocukları özel okulda okuyan velilerden Covid-19 sürecinde yüz yüze eğitim için ağustosu erken bulan veya okulların açılış tarihi için endişe edenlere nasıl bir mesaj göndermek istersiniz?" sorusunu cevaplayan Selçuk, "Velilerimiz, elbette çocuklarının durumlarını izliyor, gözlüyorlar. Bu tür bir şey olduğunda, özel okulların da hepsi belli bir tarihte başlayacak diye bir şey söz konusu değil. Eğer istemeyen, gerekli görmeyen bir velimiz söz konusuysa bununla ilgili başka seçenekleri de elbette düşünebilirler. Yani illa şu tarih olacak diye bir şey özel okullar için de söz konusu değil. Yani süreç içerisinde velilerimizin kendilerini rahat hissedeceği gerekirse tatilleri konusunda farklı kararlar verebilecekleri birtakım açıklamalar yapma fırsatımız da olacak." şeklinde konuştu.