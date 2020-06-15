Koronavirüs nedeniyle YÖK tarafından ertelenen sonra sınav tarihi tekrar öne alınan YKS sınavı şu anki takvime göre 27-28 Haziranda yapılacak. Üniversite sınavına girecek olan öğrenci ve veliler isyanda. Son günlerde yeniden 1500'ün üzerine çıkan vakalar YKS ile birlikte daha da artacak endişesi öğrencileri tedirgin etti. Peki YKS iptal olur mu, tarihi değişir mi? YKS sınav yerleri ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından erişime açılıyor. Henüz sınav giriş belgesi erişime açılmadı. ÖSYM YKS başvuru kılavuzu içerisinde, "Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

YKS SINAVI ERTELENDİ Mİ?

YKS 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. YKS sınav yerleri ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen sınav bu yıl 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü yapılacak. Adaylar başvuruda bulundukları oturumlara girerek, belirtilen süre aralığında soruları yanıtlamaya çalışacaklar. Sınava girerken adayların giriş belgelerini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

YKS sınav yerleri ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından erişime açılıyor. Henüz sınav giriş belgesi erişime açılmadı.

ÖSYM YKS başvuru kılavuzu içerisinde, "Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır." bilgisi yer alıyor.

YKS'ye girecek öğrencilere 'evde maskeyle test çözün' tavsiyesi

Prof. Dr. Işıkhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitim hayatında önemli değişikliklerin ve yeni uygulamaların yaşandığını anımsattı.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle sınav tarihlerinde değişiklik yapıldığını aktaran Işıkhan, 20 Haziran'da yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) ile 27 Haziran ve 28 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) milyonlarca genci ilgilendirdiğini belirtti.

Önceki yıllardan farklı olarak gençlerin koronavirüsün neden olduğu korku, kaygı, belirsizliklerle ve endişeler yaşadığına dikkati çeken Işıkhan, öğrencilerin sınav kaygısının yanı sıra aklındaki "Hastalık bulaşır mı ya da başkasına bulaştırır mıyım? Maskeyle nasıl sınava gireceğim? Bu durum sınavdaki performansımı etkiler mi?" gibi gibi birçok soruyla sınava gireceğini söyledi.

Ailelere ve sınava girecek gençlere önerilerde bulunan Işıkhan, öğrencilerin sınavın yapılacağı cumartesi gününden bir iki gün önce çalışmalarını ve test çözümünü sonlandırması gerektiğini anlattı.

Gençlere, sınava girecekleri sınıf, tuvaletler ve diğer yerlerin önceden dezenfekte edildiğinin ve fiziki mesafeye göre sınıfların düzenlendiğinin hatırlatılması gerektiğini aktaran Işıkhan, öğrencilerin bu konuda içleri rahat ederek, endişelenmeyerek sınava girmeleri gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Işıkhan, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Sınavdan birkaç gün öncesinde maske takarak testlerin yapılması ve sanki sınavdaymış gibi prova yapılmalı. Özellikle gözlük takan gençler, gözlüklerin buğulanmasına neden olacak bir durum yaşayabilirler. Sınav öncesinde bunu birkaç defa denemeleri ve maske ayarını ona göre yapmaları gerekir. Gençler sınıflara girip masalara oturduktan sonra maskelerini çıkarabilirler. Ancak yine de virüsün bulaşma nedenlerini dikkate almalı ve kalemlerini ağıza almamaları ya da gözlük kullananların gözlükleriyle çok sık oynamamaları gerekir. Gençler testleri çözmeye başladıktan sonra özellikle bir testten diğerine geçerken 1-2 dakika gözlerini kapatarak dinlenmeleri önerilir. Bu basit uygulama onlara dinçlik, enerji ve daha fazla dikkat kazandıracaktır. Gençlerle yapıcı iletişim dili kullanılarak tüm bu konular sakin bir dille anlatılmalıdır."

"Aile baskısı kaygı düzeyini artırır"

Gençlerin sınav kaygısı yanında yaşadıkları en önemli kaygının ailelerin bilinçli ya da bilinçsiz olarak yaptığı baskı olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Bu baskı gençlerin kaygı düzeylerinin artmasına neden olacaktır. Bunun yerine; ailelerin gençlere güç verecek 'sınav sonucu ne olursa olsun biz her zaman yanındayız', 'bu sınav dünyanın sonu değil ki', 'önceden de birçok sınavı başarıyla geçtin bunu da atlatacaksın' gibi olumlu mesajların verilmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Olumlu duyguların, desteklemelerin ve güçlendirmelerin gençlerde değer duygusunu artıracağını ve sakin bir kafayla sınava girmelerine katkı sağlayacağına değinen Işıkhan, şunları kaydetti:

"Ailelerin çocukların geleceğiyle ilgili umut ya da hedefleri belirlerken onların akademik becerilerini dikkate alarak makul, geçerli ve ulaşılabilir hedefler belirlemelidir. Aksi takdirde aileler hayal kırıklığı yaşayabilir bu durum gençlerin kaygı, endişe ve duygu durumlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Ailelerin gençlerden beklentisi yüksek olabilir. Bazı aileler başarısızlığı kabul etmeyen tavırlar gösterebilir. Bu durum gençler üzerinde daha fazla stres ve kaygıya yol açacaktır. Aileler, bu kritik zamanda ne kadar rahat, esnek ve olumlu davranırlarsa gençler de daha rahat olacaklardır. Çoğu ailenin sıklıkla yaptığı hatalardan bir tanesi de çocuklarına sürekli başkalarını örnek vermesi ve çocuğunu onunla karşılaştırmasıdır. Bu strateji her zaman işe yaramayabilir. Bu durum yaşadıkları kaygının artmasına, moralinin bozulmasına ve sınava gereken ilgiyi ve dikkati vermemesine neden olabilir. Sınav sonucu ne olursa olsun aileler gençlerin her zaman yanında olduklarını sıklıkla vurgulamalıdır."

YKS (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI) NEDİR?

YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır.

Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)

3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.

1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyor.

Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak.

YKS'YE KİMLER GİREBİLİR?

YKS sınavına girebilmek için aranan özellikler aşağıdaki gibidir;

– 2018-2019 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

– Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

– Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

– Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar YKS'ye girebilirler.

Durumları yukarıdaki şartlardan herhangi birine uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da sınava başvurabilirler ancak; bu adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyrukluların Türkiye'deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri YKS kapsamı dışında olup bu yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Mavi Kart sahipleri), sınava başvurabilirler. Bu adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda söz konusu kontenjanlara yerleştirilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu adaylar ile Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular da YKS kapsamında yerleştirme işlemlerine alınırlar.