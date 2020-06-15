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    • Eğitim
    • 15.06.2020 14:37
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    • 15.06.2020 14:55
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    Son dakika: , adaylarının sınava giriş belgelerini adresinden erişime açtı

    Gelen son dakika haberine göre, , adaylarının sınava giriş belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden erişime açtı.

    YKS sınav giriş belgesi için açıklama geldi!

    , 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-) adaylarının sınava giriş belgelerini erişime açtı.

    ÖSYM'nin sitesinde yer alan duyuruya göre, 27 Haziran 2020'de uygulanacak 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020'de uygulanacak 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

    2020-YKS TYT ve 2. oturum AYT için adaylar saat 10.00'dan sonra; YKS 3. oturum YDT için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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