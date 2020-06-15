Yetenek sınavıyla öğrenci alacak liselere başvuru süreci bugün itibariyle başlıyor. Yaklaşık iki hafta sürecek olan başvurular e Okul sistemi üzerinden yapabilecek. Ayrıca MEB, yetenek sınavı takvimini de açıkladı. Peki 2020 yetenek sınavı ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığınca, Türkiye genelindeki 87 güzel sanatlar ile 85 spor lisesinin 9. sınıflarına, özel yetenek sınavıyla 13 bin 620 öğrenci yerleştirilecek. Peki, MEB Yetenek sınavı başvuruları nasıl yapılır? Güzel Sanatlar ve Spor liselerine e-Okul yetenek sınavı başvuru ekranı ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okul listeleri...

YETENEK SINAVI TAKVİMİ BELLİ OLDU

Sınav başvurularının 15-29 Haziran tarihlerinde yapılmasının ardından, adayların yetenek sınavı giriş tarihleri 30 Haziran'da duyurulacak.

Yetenek sınavları ve sonuçlarının sisteme girilmesi 1-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, merkezi yerleştirme sonuçlarını 13 Temmuz'da e-Okul sistemi üzerinden öğrenebilecek. Kazanan adayların kayıtları 13-17 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

YETENEK SINAVI BAŞVURUSU E OKUL SAYFASI

ETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN OKULLARIN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN



YETENEK SINAVI NE ZAMAN?

Yetenek Sınavlarının yapılması ve sonuçların sisteme girilmesi 1-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Yetenek Sınavına girmek için başvurular Çalışma Takviminde belirtilen tarihler arasında veli tarafından bireysel olarak e-Okul Sistemi üzerinden yapılacaktır. Ancak internetten başvuru yapamayan veliler için EK-1 Formun doldurulup imzalı olarak okul idaresine verilmesi durumunda da veli adına okul idaresince bireysel başvuru yapılabilecektir. Bu işlemler yapılırken Kovid-19 salgını dikkate alınarak Ek-13 de belirtilen önlemler okul yönetimince alınacaktır.



Başvuru sırasında;

a) Adaylar Yetenek Sınavına girmek için istedikleri farklı okul türlerinden (güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile mûsikî, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liseleri) en fazla 2 (iki) okul seçebilecektir. 2 (iki) den fazla okul için müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

b) Özel eğitim ihtiyacı olan tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak, geçerli "Engelli Sağlık Kurulu Raporu" ve ortaöğretim kademesine yönelik "Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu" ya da "ÇÖZGER" sahibi adaylar Yetenek Sınavına belgeleriyle birlikte geleceklerdir.

c) Sporcu özgeçmişi bulunan adaylar durumlarını ilgili federasyonlardan ya da gençlik ve spor il/ilçe müdürlüklerinden aldıkları belgelerle ibraz edecektir.

d) Adaylar, Yetenek Sınavına girmelerine engel teşkil edebilecek bir sağlık sorunlarının olup olmadığını başvuru sırasında mutlaka bildirecektir. Bildirilmeyen sağlık sorunları ile ilgili sorumluluk öğrenci velisine aittir.

e) Güzel sanatlar liselerine başvuru yapacak adaylar müzik, Türk halk müziği, Türk sanat müziği veya görsel sanatlar bölümlerinden birisini seçecektir.

YETENEK SINAVI NASIL YAPILACAK?



- Adaylar, e-Okul Sisteminden öğrendikleri tarih ve saatte Yetenek Sınavına girecek.



- Spor liseleri için Yetenek Sınava girecek adaylar eşofman ve spor ayakkabıları ile sınava alınacak.



- Güzel sanatlar liseleri için Yetenek Sınavına girecek adaylar, Kovid-19 salgını nedeniyle ortak kullanımdan dolayı risk oluşturabilecek malzemeleri (35x50 ebadında duralit, B2B kalem, kalemtıraş, yumuşak ve iz bırakmaz silgi, en az 4 adet resim kağıdı kıskacı) kendilerinin getirmesi gerekiyor.



- Özel eğitim ihtiyacı olan tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak, geçerli "Engelli

Sağlık Kurulu Raporu" ve ortaöğretim kademesine yönelik "Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu" ya

da "ÇÖZGER" sahibi adaylar bu Kılavuzda belirtilen usul ve esaslara göre kendi aralarında beceri/Yetenek

Sınavına alınarak sıralama yapılacak.



- Spor liselerinde fiziksel uygunluk testlerinden koordinasyon testi bütün sınavlarda uygulanmak zorundadır.

Bu testle birlikte toplam üç testin uygulanması gerekmektedir. Komisyon, bu testlerden hem dayanıklılık çabukluk ve hız testlerinden birisini hem de esneklik ve kuvvet testlerinden birisini seçmek zorundadır.



- Tematik program uygulanan spor liselerinde branşlarına göre Koordinasyon Parkuru düzenlenebilir. Özel eğitim ihtiyacı olan adaylardan tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak olanlar

için ihtiyaç duyulması halinde koordinasyon testlerinde değişiklik yapılabilir. Koordinasyon parkurlarında imkanlar dahilinde dijital fotoselli süreölçer, kronometre ve video kayıtlarının alınması sağlanacaktır.



- Okul müdürlükleri Yetenek Sınavına gelen adaylara, kesin kayıt hakkı kazanmaları durumunda kayıt için

gerekli olan belgelerle ilgili bilgilendirme yapacaktır. Adaylardan istenen bilgi ve belgelerin kesin kayıt için

geldiklerinde getirilmemesi durumunda kesin kayıtları yapılmayacaktır. Yetenek Sınavları tamamlandıktan sonra okul müdürlüklerince öğrencilerin Yetenek Sınavından elde ettikleri puanlar Çalışma Programında belirtilen süre içinde e-Okul Sistemine işlenecektir.