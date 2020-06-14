Seminerler ne zaman? MEB 2020 öğretmen seminer tarihleri!

Öğretmenlerin seminer ya da bilinen diğer adıyla meslek içi çalışmaları ile ilgili heyecanla beklenen tarihler belli oldu ve ayrıntılar da şekillendi. Peki seminerler ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği 2020 öğretmen seminer tarihleri nasıl ayarlandı, katılımlar zorunlu mu, online mı yoksa yüzyüze mi katılım sağlanacak? İşte 2020 öğretmen seminerleri ile ilgili MEB açıklaması...



2020 ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?



Normalleşme süreci kapsamında 1 milyona yakın öğretmenin yaz dönemi mesleki çalışmaları, 22-30 Haziran'da yüz yüze ve çevrim içi düzenlenecek. Öğretmenler, kendi okullarında ya da bulundukları illerdeki okullarda mesleki çalışmalarını yapabilecek.



"MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMINDA YENİLİKLER YAPILDI"



MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı: "Salgın nedeniyle idari izinli olduğu dönemde görev yaptığı ilden ayrılanlar bulundukları illerdeki okul ve kurumlarda mesleki çalışmalarını yapabilecek. Görevli olduğu ilden başka ilde mesleki çalışma yapacak öğretmenlerin 'https://mebbis.meb.gov.tr' adresi başvuru modülü üzerinden mesleki çalışma yapmak istedikleri okul müdürlüklerini tercih edecek. Sadece bu döneme özgü olarak öğretmenlerimize halihazırda yürütülen mesleki gelişim programları yüz yüze yapılacağı gibi online olarak da sunulacak. Online eğitimler, Mebbis modülünden öğretmenlere duyurulacak. Bu yıl öğretmenlerin mesleki çalışma programında pek çok yenilik yaptık. Türkiye'nin dünyaca ünlü bilim insanları, deneyimlerini öğretmenlerle videolu anlatımlarla paylaşacak. Öğretmenlerimize uluslararası akredite sertifika programları sunulacak. Çerçeve programımızın da içeriğini yeniledik. Bu kapsamda zeka oyunlarından STEM ve robotik kodlama eğitimine pek çok program öğretmenlerimiz için hazırlanacak."