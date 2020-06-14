MSÜ tercihleri yoğun ilgi görüyor. Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından MSÜ işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı. Duyuruya göre, Kara Harp Okulunda (ANKARA) yapılacak 2'nci Seçim Aşamalarına, sadece tercih yapan adaylar çağırılacaktır. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? sorusunun yanıtı ve MSÜ tercih yapma ekranı sizlerle... Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 01-26 Haziran 2020 (saat 23:59'a kadar) yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILIR?

Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 01-26 Haziran 2020 (saat 23:59'a kadar) yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

Tercih tarihleri, Milli Savunma Bakanlığının açıklaması doğrultusunda, adayların ikinci aşamaya çağrılmaları için büyük önem taşır. Belirlenen tercih tarihlerini kaçıran adayların yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ya da Meslek Yüksekokullarında eğitim görmeleri söz konusu değildir.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Şehit/Gazi çocuğu olan adayların dikkatine!

Şehit ve gazi çocuğu olan adaylar tercih işlemleri sırasında "Bilgilerim" sekmesinden Şehit / Gazi Belgesi yükle düğmesine basarak ilgili kurumlardan aldıkları "Şehit/Gazi Yakını" belgelerini uygun formatta yükleyeceklerdir. Şehit ve gazi çocuklarından 2020-MSÜ sınavında belirlenecek "Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının" %90'nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır. Aday çağrı sayıları kontenjan miktarına göre belirlenecektir.

Hava Harp Okulu (HHO)'nu tercih edecek adayların dikkatine!

HHO için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacaktır. HHO'nu ikinci ve sonraki tercihlerine koyan adaylar HHO için aday olamayacaklardır.

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando MYO)'nu tercih edecek adayların dikkatine!

Bando MYO tercih eden adaylar (sırası önemli değil sadece tercihlerin arasında olması önemlidir.) mülakat aşamasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınacaktır. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, teori ve çalgı performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşacaktır.

MSÜ 2020 PUANI NASIL HESAPLANIR?

Sınava girenlerin her test için verdikleri doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevapların toplamından yanlış cevapların dörtte biri çıkarılacak. Kalan doğru cevap sayısı adayın ham puanını verecek. Bütün adayların ham puanları ile o testin ortalama ve standart sapması hesaplanacak. Ortalama ve standart sapmalar kullanılarak adayın sınav puanının oluşturulmasında ilk basamak tamamlanacak. Daha sonra testlerin ağırlık katsayıları kullanılarak ağırlıklı puanların hesaplaması yapılacak. Ağırlıklı puanların hesaplanmasında temel şart adayların Temel Matematik ve Türkçe testlerinin en az bir tanesinden 0,5 ve üzerinde ham puan almış olması. Bu koşulu sağlamayan adayların ağırlıklı puanları hesaplanmayacak. Bütün adayların puanları en küçük 100 en büyük 500 olarak dönüştürülecek. Bu dönüştürmenin ardından ise;

MSÜ-SAYISAL (SA),

MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA),

MSÜ-SÖZEL (SÖ),

MSÜ-GENEL (GN) puanları ortaya çıkacak.

HANGİ OKUL İÇİN HANGİ PUAN İSTENECEK?

Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

2'nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri;

KHO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

DHO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı

HHO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı

Kara Asb.MYO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı, 2019-MSÜ Sözel Puanı, 2019 MSÜ Genel Puanı

Deniz Asb.MYO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı, 2019-MSÜ Sözel Puanı, 2019 MSÜ Genel Puanı

Hava Asb.MYO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı, 2019-MSÜ Sözel Puanı, 2019 MSÜ Genel Puanı

Bando Asb.MYO: 2019-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan

MSÜ SINAV SONUÇ BELGESİNİN DOĞRULUĞU NASIL KONTROL EDİLİR?

ÖSYM, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek Askeri Öğrenci Belirleme Aday Belirleme Sınavı ikinci seçim aşamalarına çağrılacak adayları tespit etmek için MSÜ sınav sonuç belgesindeki bilgileri kullanır. ÖSYM, adayların herhangi bir mağduriyet yaşamaması ya da itiraz hakkı saklı tutulmak üzere kafalarındaki soru işaretlerinin ortadan kaldırılması için askeri öğrenci adaylarına sonuç belgelerini doğrulama sistemini hizmete sunmuştur. "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" adı verilen hizmet kapsamında kullanılmak üzere, sınav sonuç belgelerinin en alt kısmına bir kod basılır. "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" adı verilen bu kod her aday için farklı olarak rastgele seçilir. Adaylar bu kod yardımcıyla sonuç belgelerini kontrol edebilirler. Bahsedilen sonuç belgesi doğrulama sistemine adaylar, sonuç belgesi kontrol sistemi sayfası üzerinden ulaşabilirler.

MSÜ NEDİR?

Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak, 31 Temmuz 2016'da kurulan askeri yükseköğretim kurumu MSÜ, gençleri vatan savunmasında hizmet için ve prestijli bir gelecek için yetiştirmeyi hedefliyor. MSÜ, harp okulları, meslek yüksekokulları ve enstitülerden oluşuyor.

Üniversite bünyesinde Ankara'da Kara Harp Okulu, Tuzla'da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy'de Hava Harp Okulu, Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara'da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.