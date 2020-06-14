MSÜ bölüm puanları 2020! MSÜ astsubay taban puanları! İşte MSÜ tercih yap

Milli Savunma Üniversitesi'nde okuma ve sonrasında Milli Savunma Bakanlığı'nda görev almak isteyenlerin katıldığı 2020 MSÜ sınavı gerçekleşti. Sınav sonuçlarına göre okullara yerleşecek olan adaylar MSÜ puan hesaplama işlemini yapmaya başladı. Bu noktada MSÜ bölüm puanları ve astsubay taban puanları en çok merak edilen bilgiler arasında yer aldı. İşte MSÜ tercihleri hakkında merak edilenler…



2020 MSÜ PUAN HESAPLAMA



Sınava girenlerin her test için verdikleri doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevapların toplamından yanlış cevapların dörtte biri çıkarılacak. Kalan doğru cevap sayısı adayın ham puanını verecek. Bütün adayların ham puanları ile o testin ortalama ve standart sapması hesaplanacak. Ortalama ve standart sapmalar kullanılarak adayın sınav puanının oluşturulmasında ilk basamak tamamlanacak. Daha sonra testlerin ağırlık katsayıları kullanılarak ağırlıklı puanların hesaplaması yapılacak. Ağırlıklı puanların hesaplanmasında temel şart adayların Temel Matematik ve Türkçe testlerinin en az bir tanesinden 0,5 ve üzerinde ham puan almış olması. Bu koşulu sağlamayan adayların ağırlıklı puanları hesaplanmayacak. Bütün adayların puanları en küçük 100 en büyük 500 olarak dönüştürülecek. Bu dönüştürmenin ardından ise;



MSÜ-SAYISAL (SA),

MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA),

MSÜ-SÖZEL (SÖ),

MSÜ-GENEL (GN) puanları ortaya çıkacak.

MSÜ BÖLÜM PUANLARI 2020



MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?



Şehit/Gazi çocuğu olan adayların dikkatine!

Şehit ve gazi çocuğu olan adaylar tercih işlemleri sırasında "Bilgilerim" sekmesinden Şehit / Gazi Belgesi yükle düğmesine basarak ilgili kurumlardan aldıkları "Şehit/Gazi Yakını" belgelerini uygun formatta yükleyeceklerdir. Şehit ve gazi çocuklarından 2020-MSÜ sınavında belirlenecek "Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının" %90'nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır. Aday çağrı sayıları kontenjan miktarına göre belirlenecektir.

Hava Harp Okulu (HHO)'nu tercih edecek adayların dikkatine!

HHO için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacaktır. HHO'nu ikinci ve sonraki tercihlerine koyan adaylar HHO için aday olamayacaklardır.

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando MYO)'nu tercih edecek adayların dikkatine!

Bando MYO tercih eden adaylar (sırası önemli değil sadece tercihlerin arasında olması önemlidir.) mülakat aşamasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınacaktır. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, teori ve çalgı performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşacaktır.

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, MÜLAKAT TARİHİ BELLİ OLDU MU?



MSÜ mülakat tarihleri, 27-28 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek YKS sonrasında belirlenme aşamasına gelecek. 7 Temmuz 2020 tarihli MSÜ sonuçları sonrasında tarihlerin 10 Temmuz tarihine kadar duyurulması bekleniyor.

SINAVDA ÖNLEMLER ALINDI!

ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla yapılan sınav saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında binalar sınav öncesi detaylı olarak temizlendi ve dezenfekte edildi.

Sınav binalarının bahçelerine, adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmadı. Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirmeler yapıldı.

Bina girişinde adaylara el dezenfektanı uygulandı, maske ve el dezenfektanı dağıtıldı. İsteyen adaylar, kendi maske ve dezenfektanlarıyla sınava girdi.

Giriş belgeleri ve kimlik kontrollerinin temas olmadan yapılması sağlandı.

Sınav evrakı dağıtan görevliler, lateks eldiven kullandı. Sınav salonlarına geçip sıralarına oturan adaylardan isteyenler, maskelerini çıkarabildi.