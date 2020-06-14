LGS ertelenir mi? 2020 LGS ne zaman, sınav yerleri nasıl sorgulanır?

İyi bir lise hayali kuran öğrencilerin girmek zorunda olduğu Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2020 yılında hangi tarihte yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) her yıl düzenlediği LGS sınavı giriş yerleri belli oldu ve milyonlarca öğrenci ile velisi gündemde çok fazla sorgulama yapmaya başladı. Corona virüs ile mücadele sürerken uzaktan eğitim de devam ediyor. öğrenciler sınava az bir zaman kala LGS ertelenir mi? Sorusunun yanıtını arıyor…



2020 LGS NE ZAMAN?



Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) 20 Haziran'da yapılacağını duyurdu. LGS'nin ertelenme durumu şu an için söz konusu değil, böyle bir açıklama yapılırsa haberimizde yer alacaktır.



LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?



LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "//www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.



MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA



"Öğrencilerin sınava giriş belgelerini 28 Mayıs'ta okullarından almaları gerekiyordu. Bu kuralı da kaldırdık. Öğrencilerin sınava giriş belgeleri sınavdan önce sınava girecekleri okuldaki sınıfta oturmaları gereken masaya konulacak. Yani öğrencinin sınav giriş belgesi ile ilgili bir kaygı duymasına gerek yok. Üçüncüsü de, geçerli kimlik belgesinde 15 yaş ve üzeri fotoğraf bulunması gerekiyordu. 15 yaşına girenlerin koronavirüs süreci dolayısıyla fotoğraflı kimlik belgesi çıkartmasında yaşanabilecek zorlukları göz önüne alarak 2020 LGS'de geçerli kimlik belgelerinde fotoğraf olma koşulunu çıkarttık."



Merkezî Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.







TEDBİRLER ALINDI



Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda, koronavirüs önlemleri kapsamında, öğrencilerin yerlerine oturduklarında aralarında en az 1 metre mesafe sağlanacak.



Bakanlık tarafından sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavda dikkat edilecek hususlara dair illere yazı gönderildi.

Yazıda, bina sınav sorumlularının ve salon görevlilerinin, koronavirüs salgını dolayısıyla alması gereken önlemler sıralandı.

Buna göre, sınav görevlileri ve öğrenciler, sınav öncesinde tıbbi maske takılı olarak sınav salonlarına gidecek, sınav görevlileri sınav boyunca maske takmaya devam edecek.



Sınav binası ve sınav salonlarının girişlerinde el antiseptiği, sınav salonunda öğrenci ve görevli sayısı kadar yedek maske bulundurulacak.