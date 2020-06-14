MSÜ sınav soruları resmi olarak ÖSYM tarafından haftaiçi açıklanacaktır. MSÜ sınavına girenler sınavda akıllarında kalan soruları ve verdikleri cevapları bu haberimizde yorum kısmında paylaşarak sınav değerlendirmesi yapabilirler. Buna bağlı olarak derlenen MSÜ Sınav sorularını bu haberimizde bulabileceksiniz. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. MSÜ sınav soruları ve cevapları zor mu? Kolay mı? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?

Geçtiğimiz yıl yapılan MSÜ giriş sınavının soru ve cevapları aynı gün akşam saatlerinde yayımlanmıştı. Bu yıl da yine bugün sınav soru ve cevaplarının yüzde 10'luk kısmının erişime açılması bekleniyor.

Türkçe sorularının geçen senelere göre daha kolay olduğunu belirten öğrenciler özellikle dil bilgisi sorularının daha basit olduğunu ifade ettiler. Ancak paragraf sorularının şıkların birbirine benzer olduğu ve dil bilgisi sorularına göre zorlayıcı olduğu görüşleri bulunuyor.

Matematik soruları adaylara yapılabilir geldi fakat adaylar matematiği yetiştiremediklerini ifade ettiler.

Sosyal Bilimler testinde ise Tarih dersinde sorulan 5 soru için adaylar çok zor yorumunu yaptı geçen seneye göre kesinlikle zor olduğunu söylediler. Coğrafya sorularının ise yorumdan çok bilgi soruları olduğu belirtildi. Felsefe ve Din soruları ise yoruma dayalı olduğundan normal olarak değerlendirildi.

Fen Bilgisi sorularını da değerlendiren öğrenciler ise soruların zor olmadığını geçen seneye göre daha kolay sorulduğunu ifade ettiler. Özellikle Kimya ve Biyoloji'nin Fizik'e göre daha kolay olduğunu söylediler.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur.

Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır

MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en azbirinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.