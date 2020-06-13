MSÜ sınavına maskeyle mi girilecek? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı saat kaçta?

MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

14 Haziran'da yapılacak sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir. Harp Okulları için 2020 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)'ne girmeyen veya 2019-YKS-TYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeyen; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2020 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2019-YKS-TYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.