MSÜ sınavına maskeyle mi girilecek? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı saat kaçta?

MSÜ sınavına maskeyle mi girilecek? MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak? Sınavına başlamasına sayılı saat kala öğrenciler de son hazırlıklarını yapıyor. Sınav giriş belgelerini alan öğrenciler sınavda yanlarında ne götürebileceğini öğrenmek istiyor. Peki, MSÜ sınavına maskeyle mi girilecek? Öğrenciler yanlarına maske almaya gerek olup olmadığını araştırıyor. Detaylar haberimizde!
MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
14 Haziran'da yapılacak sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir. Harp Okulları için 2020 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)'ne girmeyen veya 2019-YKS-TYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeyen; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2020 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2019-YKS-TYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.
MSÜ SINAVINA MASKEYLE Mİ GİRİLECEK?
Adayların maskelerini sınav salonlarındaki sıralarına oturana kadar takması gerekiyor. Sınav salonundaki sıraya oturmanın ardından maskeler çıkarılabiliyor.
Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgesi ile Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslı kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklardır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 04 Haziran 2020 tarihinde saat 16.00'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.