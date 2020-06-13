MSÜ sınav giriş belgesi alma! ais.osym.gov.tr MSÜ giriş belgesi çıkar!

MSÜ sınav giriş belgesi alma! MSÜ giriş belgesi çıkarmak isteyen öğrenciler ais.osym.gov.tr adresinden bu işlemi yapabiliyor. 14 Haziran Pazar günü yapılacak sınava sayılı saatler kala öğrenciler MSÜ sınav giriş belgesi alma işlemi yapıyor. Sınava girerken bu belgenin mutlaka yanınızda bulunması gerekiyor. Adayların sınav salonuna girene kadar maske takması zorunlu olacak. Sıraya oturmanın ardından maskeler çıkarılabilecek.
Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgesi ile Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslı kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklardır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 04 Haziran 2020 tarihinde saat 16.00'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
Adayların maskelerini sınav salonlarındaki sıralarına oturana kadar takması gerekiyor. Sınav salonundaki sıraya oturmanın ardından maskeler çıkarılabiliyor.
14 Haziran'da yapılacak sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir. Harp Okulları için 2020 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)'ne girmeyen veya 2019-YKS-TYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeyen; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2020 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2019-YKS-TYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.