



1 milyon öğrenci LGS 2020'de ter dökecek. LGS'ye hazırlanan öğrenci ve ailelerine tavsiyelerde bulunan Eğitimci Koray Varol, önemli olan noktalardan birinin öğrencilerin yapamadığı yerleri bulup onlar üzerine tekrar yapmaların olduğunu söyledi. İşte Varol'un açıklamaları:



2020 yılı LGS için MEB çok sayıda örnek soru yayınladı. LGS için en iyi referans noktası, MEB'in yayınladığı sorular ve son iki yıldır yapılmış olan LGS'lerdir.