1 milyon öğrenci LGS 2020'de ter dökecek. LGS'ye hazırlanan öğrenci ve ailelerine tavsiyelerde bulunan Eğitimci Koray Varol, önemli olan noktalardan birinin öğrencilerin yapamadığı yerleri bulup onlar üzerine tekrar yapmaların olduğunu söyledi. İşte Varol'un açıklamaları:
2020 yılı LGS için MEB çok sayıda örnek soru yayınladı. LGS için en iyi referans noktası, MEB'in yayınladığı sorular ve son iki yıldır yapılmış olan LGS'lerdir.
Öğrencilerin kendi okullarında sınava girmeleri kendilerini rahat hissettirir.
Uzun metinlerin olacağı öngörülen Türkçe soru çözümlerinde öğrenciler soruları iyi okunmalı.
Evlerinde sorumluluk alan, dersleri iyi dinleyen, iyi not tutanlar daha başarılı oluyor.
Aileler öğrenciyi destekleyici tutumu, sorumluluklar vererek gelişmesini sağlamalı.
Her anne baba çocuklarına inanmalı. Bu başarıyı getirir. Çocuklarınıza destek olun.
Eğitimci Koray Varol, 2020 LGS sınavına girecek öğrencilere ve ailelerine tavsiyelerde bulundu: Olumlu ve güven verici konuşmalar yapmak çocukların kendilerine güvenmelerine katkı sağlar.