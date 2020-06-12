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    • Eğitim
    • 12.06.2020 17:36
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    • 12.06.2020 17:36
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    İOKBS (PYBS) ?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen İOKBS (PYBS) ? Sorgulamaları gündemde sıkça yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son dakika bir açıklama yaptı ve 2020 Yılı Sınav Uygulama Takvimi’ni güncellediğini duyurdu. Bu gelişme üzerine binlerce öğrenci 2020 hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Peki öğrencilerin eğitimlerine maddi olarak güzel bir katkı sağlayan ve merakla beklenen gerçekleşecek? İşte sınava dair merak edilen tüm bilgiler…

    İOKBS PYBS bursluluk sınavı kaç soru çıkacak kaç dakika? Bursluluk sınavı tarihleri

    Corona virüs ile mücadele kapsamında sınav tarihlerinde değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda 6 Haziran'da yapılması beklenen 2020 bursluluk sınavı farklı bir tarihe ertelendi. Peki gerçekleşecek? Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bursluluk sınavı konu müfredatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte 5, 6, 7,8 , hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılabildiği İOKBS (PYBS) bursluluk sınavı konuları…

    2020 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

    2020 yılı Bursluluk sınavı 5 Eylül 2020 günü yapılacak. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin katılımı ile sınav yapılacak.

    BURSLULUK SINAVI KONULARI NELERDİR?

    Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını açıkladı.

    Daha önce 25 Nisan 2020'de yapılması planlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) koronavirüs önlemleri kapsamında 6 Haziran 2020'ye ertelendi.



    İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler katılabiliyor. Bu sınava girecek öğrenciler de sınavın kapsamı hakkında tereddüt yaşıyorlardı.

    Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun üzerine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."

    Haberler Eğitim İOKBS (PYBS) bursluluk sınavı kaç soru çıkacak kaç dakika? Bursluluk sınavı tarihleri
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