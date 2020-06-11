ÖSYM fotoğraf güncelleme 2020! ÖSYM fotoğraf değiştirme nasıl yapılır?

ÖSYM fotoğraf güncelleme 2020! ÖSYM sistemi üzerinden yeni bir sınav başvurusu oluşturmak veya belge almak isteyen kişiler ÖSYM fotoğraf değiştirme nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere ÖSYM sisteminde güncel fotoğrafınızın olması gerekiyor. Bu işlemi yapmak için öncelikle ÖSYM AİS ya da E-Devlet şifresine sahip olmanız gerekiyor. İşte, ÖSYM fotoğraf güncellemeye dair merak edilenler.
FOTOĞRAF DEĞİŞTİRMEDE KOLAYLIK
ÖSYM, fotoğraflarının süresi dolan öğrencilerin fotoğraflarını güncellemek için herhangi bir sınava başvuru yapma şartını kaldırdı. Ayrıca ÖSYM öğrencilerin fotoğraflarını güncellemelerinde kolaylıklar sağlayan bir düzenleme yaptı.
ÖSYM tarafından fotoğraf güncellemesi için alınan ücrette 1 Şubat 2018 tarihinde kaldırılmıştı. Böylece, fotoğrafının geçerlilik süresi dolan adaylar herhangi bir sınava başvuruda bulunmadan ÖSYM Sınav Koordinatörlüğü(SK) ve Sınav Koordinatörlüğü yetkisi olan başvuru merkezlerinde fotoğraflarını ücretsiz bir şekilde güncelleyebilmektedirler.
ÖSYM FOTOĞRAF GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?
Fotoğraf güncelleme işlemi için aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekiyor;
1- ÖSYM AİS sayfasına giriş yapın.
2-Giriş yaptığınız ekrandan sol altta kalan Fotoğraf bilgilerim yazısına tıklayın.
3-Burada fotoğrafınız onaylanmıştır uyarısını alıyorsanız, yeniden fotoğraf onaylatmanıza gerek kalmayacaktır. Eğer farklı bir uyarı alıyorsanız şu adımları uygulamanız gerekmektedir;
Çekilen her fotoğraf ÖSYM tarafından kontrol edilmektedir. Fotoğrafınız ÖSYM tarafından reddedilmediği sürece çekim tarihinden itibaren 50 aydır.
ÖSYM tarafından fotoğrafınız uygun bulunmayarak reddedilmişse "Sınav Fotoğraf Güncelleme" süreci içerisinde fotoğrafınızı güncelletmeniz gerekmektedir. Sınav fotoğrafınızı, başvuru dönemi içerisinde fotoğrafınızın çekildiği başvuru merkezinde ücretsiz olarak güncelletebilirsiniz.