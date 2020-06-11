ÖSYM fotoğraf güncelleme 2020! ÖSYM fotoğraf değiştirme nasıl yapılır?

FOTOĞRAF DEĞİŞTİRMEDE KOLAYLIK

ÖSYM, fotoğraflarının süresi dolan öğrencilerin fotoğraflarını güncellemek için herhangi bir sınava başvuru yapma şartını kaldırdı. Ayrıca ÖSYM öğrencilerin fotoğraflarını güncellemelerinde kolaylıklar sağlayan bir düzenleme yaptı.



ÖSYM tarafından fotoğraf güncellemesi için alınan ücrette 1 Şubat 2018 tarihinde kaldırılmıştı. Böylece, fotoğrafının geçerlilik süresi dolan adaylar herhangi bir sınava başvuruda bulunmadan ÖSYM Sınav Koordinatörlüğü(SK) ve Sınav Koordinatörlüğü yetkisi olan başvuru merkezlerinde fotoğraflarını ücretsiz bir şekilde güncelleyebilmektedirler.